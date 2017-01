Taket nått i Emek-cupen

FOTBOLL Precis som de senaste åren har arrangerande Eslövs BK inte haft några problem att nå upp till taket på 40 lag i sin sjumannacup för herrseniorer i Berga konstgräshall i Eslöv. Det finns till och med lag på Emek-cupens reservlista. På måndag startar 2017 års cup.

Inte ens det faktum att Emek-cupens två sista speldagar i år kolliderar med de två sista dagarna av Nils Holgersson Cup i Skurup har fått anmälningarna att bli färre.

Men det blir ett nytt lag på tronen i år. Fjorårsvinnarna IFK Trelleborg kommer nämligen inte till Eslöv för att försöka försvara titeln de tog i fjor efter att i finalen ha vänt 0-1 till seger med 3-1 mot Torns IF, 2015 års vinnare.

På måndag tar Emek-cupen sin början. Då avgörs den första av de åtta femlagsgrupperna.



Torns IF är ett av lagen i grupp 1, där bland andra också Marieholms IS och Södra Rörums BIK ingår.

I nästa veckas cupspel avgörs en grupp per kväll samt tre grupper på lördagen. Efter detta återstår ”bara” söndagens slutspel, dit de åtta olika gruppernas vinnare och tvåor tar sig. Eslövs BK skickar in två lag i elden, lag 1 spelar i grupp 4 på torsdag och lag 2 i grupp 7 mot bland andra Snogeröds IF och Teckomatorps SK.

På spel står inte bara ära och berömmelse utan också prispengar. Det vinnande herrseniorlaget erhåller 5 000 kronor, tvåan får 2 000 och trean 1 000 kronor.