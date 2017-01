Svagt intresse för damklassiker

Frida Parkhagen och hennes Hammenhögs IF slog i fjor Dösjöbro IF med 1-0 i finalen i Köpingebro IF:s damcup i futsal. Lyckas Hammenhög försvara titeln? Svar ges på söndag. Foto: Thomas Persson/Arkiv

FOTBOLL En riktig innefotbollsklassiker står för dörren. I helgen avgörs den 43:a upplagan av Köpingebro IF:s damcup, vilken sedan ett par år tillbaka spelas i futsalmodell.

Vill det sig illa kan det också vara den sista…

– Tråkigt att intresset är så svag. Det är ändå mycket tid som många lägger ner på en sådan här cup. Hur det blir framöver får vi ta beslut om efter årets cup, uppger Suzanna Andersson, som sitter med i tävlingskommittén i arrangerande Köpingebro IF.

Första bakslaget inför årets cup var beskedet att klubben inte fick tillgång till Köpingebro sporthall mer än en helg.

Det gjorde att man begränsade antalet anmälningar till 16 lag.

– Vi hade 15 lag anmälda, men tyvärr fick vi två sena avhopp, berättar Suzanna.

– Vi ska föröka jaga ihop tre lag till och har ett par på gång. Annars kör vi som planerat och tror att det ska flyta på ändå. Men det är tråkigt att inte fler vill vara med. Vi har ju ett ganska rejält prisbord, säger Suzanna Andersson.

På fredagsförmiddagen hade i alla fall jakten på ersättare resulterat i ett napp.

Precis som i alla andra innefotbollscuper på sporthallsgolv är det sedan ett par år tillbaka futsal som gäller.

– Och det är på grund av detta som intresset inte är större. Många vill inte spela futsal, menar Suzanna.

Att det denna helgen samtidigt arrangeras en annan damcup, Saif/Nova-kicken på konstgräs i Eslöv, har förmodligen också ställt till det för Köpingebro.

Vinnaren i A-slutspelet erhåller 5 000 kronor och en hel del annat. Andrapristagaren tilldelas 2 500 kronor och trean 1 000 kronor. Flera andra hederspriser delas ut, bland annat till A-slutspelets finallirare, cupens skyttedrottning och årets unga talang.

Division 1-laget Hammenhögs IF, som så sent som i söndags vann Blentarpscupen i Sjöbo i futsal, kommer till Köpingebro som titelförsvarare. I fjor blev det 1-0 i finalen mot Dösjöbro och 1-0 även i semin mot Skurups AIF.

Redan klockan 8 på lördagsmorgonen blåser domarna till spel i sporthallen i Köpingebro. Hammenhögs IF lag 1 möter Lövestad/Wollsjö i första gruppspelsmatchen.

A-finalen är satt att börja klockan 19.08 på söndagsaftonen.