Självmordsupdrag att uppdatera Austen

Recension/litteratur

BOK

Sanning och skvaller

Författare: Curtis Sittenfield

Översatt av: Molle Kanmert Sjölander

Förlag: W&W

The Austen Project:

Stolthet och skvaller är den fjärde delen i The Austen Project där sex nutida författare tar sig an Jane Austens sex avslutade romaner. Tidigare har Joanna Trollop skrivit sin version av Förnuft och känsla, Alexander McCall Smith sin av Emma och Val McDermid sin av Northanger Abbey.

Nu återstår nya versioner av Övertalning och Mansfield Park.

I år är det för övrigt 200 år sedan Jane Austen dog