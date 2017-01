Rättegång inledd om droghandel på nätet

MALMÖ Ifjol slog Tullverket till mot två män som misstänks ha bedrivit droghandel på krypterade sidor på Internet. På fredagen inleddes rättegången mot dem.

– Drogförsäljning via internet är en relativt ny förseelse men sprider sig över världen. Fallen är ofta komplext att utreda. Det Ärendet visar att vi har hittat ett arbetssätt som ger goda resultat, säger Erik Friberg, chef på Tullkriminalenheten i Malmö.

Det var den 24 maj ifjol som tullen uppmärksammade ett misstänkt paket som hade skickats från Tyskland till Malmö. Paketet hämtades ut av en 62-årig Malmöbo som tog med sig det till en lägenhet i utkanten av Malmö.

– 62-åringen konfronterades och greps. Sen bedrev vi spaning på den 32-årige lägenhetsinnehavaren, som hade beställt paketet. När han kom hem greps även han, berättar Erik Friberg.

När tullen tittade närmare på vad de två männen har sysslat med upptäckte man att de hade bedrivit en omfattande handel av droger på en webbaserad svart marknadsplats, en så kallad dark web. Via krypterade mejl och under fingerade namn säljs och köps drogerna.

– Männen misstänks ha sålt droger på den svarta marknadsplatsen under åren 2015 och 2016. Vår utredning omfattar närmare 300 försäljningar av droger på internet.

Tullverkets förundersökning visar också på att ett tiotal försändelser som har stoppats, bland annat två på 0.5 kilo amfetamin vardera. Det handlar också om kokain, portionsförpackning av cannabis, LSD, och tabletter med metiopropamin eller anabola steroider.

Den yngre av de misstänkta har röt sig med stora summor av valutan bitcoin och använt sig av e-kort samt mottagit pengar genom swish på över 100 000 kronor.

– I utredningen har också hundratals köpare kunnat identifieras. Vi ser allvarligt på att vem som helst kan gå in och sälja och köpa droger via internet och de dolda sidorna. Där finns information om hur man går tillväga och till och med vad man ska svara myndigheterna om man upptäcks, säger Erik Friberg.

Rättegången inleddes vid Malmö tingsrätt på fredagen och beräknas pågå i tre dagar. Om de misstänkta döms riskerar de fängelsestraff på uppemot fem år.