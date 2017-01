Nya utredare till mordet på Ahmed

MALMÖ 15 nya utredare är på gång för att kunna lösa mordet på 16-åriga Ahmed Obaid. Just nu pågår ett intensivt utredningsarbete och polisen hittade nya spår i torsdags men än finns inga misstänkta.

– Vi får förstärkning från den nationella polisstyrkan i dag fredag och på måndag så att vi har tillräckligt med utredare som har utbildning i Polisens metodstöd för grova våldsbrott, Pug, säger polisinformatör Lars Förstell.

Det brutala mordet på Ahmed Obaid inträffade förra torsdagen. Under helgen, när den tekniska undersökningen gjordes och de första vittnena förhördes var ett 20-tal polisutredare engagerade.

– Sen dess har en del av dem återgått till sina tidigare arbetsuppgifter, bland annat med övriga 12 tolv som har skett under det senaste året.



Därför plockas nu mellan 14 och 15 nya utredare in från andra polisdistrikt i landet för att fortsätta delta i mördarjakten. Bland annat har chefsåklagare Ola Sjöstrand krävt att man snabbt ordnar fram fler resurser.

– I nuläget finns det inget som pekar på att utredningen har stannat av i brist på utredare. Det fanns tillräckligt med polisen att tillgå under de första viktiga 48 timmarna, menar Lars Förstell.

I samband med mordet på Ahmed beslutade polisledningen också om att se mordet som en särskild händelse, varför en speciell stab inrättades för att kunna hantera upptrappningen av det dödliga våldet i Malmö. Deras uppgift är också att skaffa fram tillräckligt med personal för olika utredningar.

I torsdags fanns ett tiotal av polisens mordutredare på plats på gräsmattan ovanför busshållplatsen på Amiralsgatan, där 16-åringen hittades ihjälskjuten förra torsdagskvällen.

– Bland annat grävdes delar av gräsmattan upp. Jag kan inte säga vad som hittades men efter båda brottsplatsundersökningarna har vi hittat flera fynd, bland annat tomhylsor från avlossade skott, berättar Lars Förstell.

Just nu bearbetar man också alla de vittnen som intervjuades på mordplatsen, släkt och vänner och andra som har hört av sig till polisen med vittnesmål.

– Tyvärr har alla inlägg och diskussioner på sociala medier lett till att det cirkulerar osanna uppgifter om vem som är mördaren och motivet till mordet. Det försvårar vårt arbete med att få fram sanningen om vem som sköt Ahmed.

Lars Förstell är övertygad om att det finns en eller flera personer som vet vem som är mördaren men att de inte hör av sig till polisen av olika skäl.

– Därför är det viktigt att påpeka att du var anonym utåt om du lämnar ett vittnesmål men att vi alltid vill ha möjligheten att återkomma om vi behöver fler uppgifter. Får vi fram tillräckligt med uppgifter kan vi driva utredningen framåt mot mördaren, avslutar Lars Förstell.