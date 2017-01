Kräver att köpet av kvarnen stoppas

Boende på Sankt Olofsgatan känner sig överkörda av kommunen. Nu kräver de att kommunen skrotar planerna på att köpa in kvarnenfastigheterna och hyra ut boningshuset till nyanlända. Arkivbild

HÖRBY Boende på Sankt Olofsgatan har lämnat in en protestskrivelse till kommunen där man kräver att det tänkta köpet av kvarnenfastigheterna stoppas omedelbart.

– Ärendet har hanterats otroligt nonchalant av kommunen, säger en av de boende.

Det var meningen att köpet skulle ha klubbats av fullmäktige på senaste mötet, men ärendet återremitterades. De boende på Sankt Olofsgatan anser att affären ska stoppas helt. På tisdagen lämnade tre av dem över en protestskrivelse med namnunderskrifter till kommunen. Nio fastighetsägare utmed gatan har skrivit på uppropet.

– Vi kräver att köpet stoppas. Det finns redan ett boende för nyanlända i hörnet Råbygatan-Sankt Olofsgatan. Nu kommer det ett boende till i andra änden av gatan.

Det blir en alldeles för stor andel nyanlända på ett så litet kvarter, säger grannarna.

Ingen av dem vill ställa upp med namn och bild i tidningen. Men de hävdar att alla på gatan är emot kommunens planer på att köpa in kvarnen och hyra ut boningshuset till nyanlända.

Enligt kommunen lämpar sig huset väl för en flyktingfamilj.

– Det säger de bara för att dämpa oron. Hur det blir efter tre månader vet ingen. Vi är inte rasister – det är inte det det handlar om. Vi förstår mycket väl att man måste lösa bostadssituationen för nyanlända. Men kommunen har skött det här otroligt nonchalant. Uppgifterna om köpet har delgivits oss via tidningar och press. Kommunen borde ha informerat oss om sina planer, och de skulle även ha upplyst oss om det första boendet, även om det inte är kommunen som driver det. Det vore fair play från dem, framhåller de boende.

Kommunen har gjort en utredning av fastigheternas skick och kommit fram till att det kommer att kosta 300 000 kronor att rusta upp boningshuset vid kvarnen så att en flyktingfamilj kan bo där.

Enligt de boende på Sankt Olofsgatan är det rena glädjekalkylen.

– Det kan vem som helst förstå att det är en orimlig siffra – att det bara skulle kosta 300 000 kronor att bygga om huset.

De är oroliga för att värdet på deras fastigheter kommer att sjunka om det blir boenden för nyanlända i båda ändarna av gatan.

– Detta är också en anledning till att vi på alla sätt kommer att kämpa för att köpet inte ska genomföras, påpekar de i skrivelsen till kommunen.

De berättar att kvarnen troligen är från mitten av 1800-talet och att den är tillbyggd i flera omgångar. En fåra av Hörbyån leds under kvarnen på den plats där kvarnhjulet finns.

Kommunalrådet Susanne Meijer (S) säger att kvarnenaffären tas upp i kommunstyrelsen i februari.

Därefter ska den även godkännas av fullmäktige. Kommunen är beredd att ge två miljoner kronor för de båda fastigheterna.

– Vi tar tillvara de synpunkter som kommit in och tar dem på allvar. Nu ska vi analysera det här. Fastigheterna ligger på bra mark för kommunens del, och det är därför vi vill köpa in dem, säger Meijer.