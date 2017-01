Jerry Hallbäck ny tränare i Ystads IF

ystad Sedan en tid tillbaka står det klart att Sebastian Seifert inte tränar Ystads IF nästa säsong.

Nu har Ystads IF gjort klart med Seiferts ersättare och det blev Jerry Hallbäck.

– Det har varit ett tufft beslut, men nu har jag bestämt mig för att anta utmaningen och kommer nästa säsong att vara tränare för Ystad IF, säger Jerry Hallbäck i ett pressmeddelande.

Jerry Hallbäck har varit tränare i Aranäs i nio år och med små medel lyckats nå bra resultat med Kungsbackaklubben. Nu väntar ny utmaning i en klubb med större krav.

– Vi är väldigt glada för att Jerry valde YIF som sin nästa klubbadress.

Jerry, med sina sju SM-guld från tiden i Redbergslids IK som spelare och fem SM-guld som sportchef från tiden i IK Sävehof, har en vinnarmentalitet som få har, säger YIF:s sportchef Marcus Lindgren.

Hallbäcks resa med Aranäs började i division 2 och har efter det varit en svängig historia.

– Det startade i division 2 första gången och slutade i allsvenskan efter spikrakt avancemang. Den här sejouren har vi spelat i Elitserien, blivit tvångsnedflyttade till Allsvenskan och sedan nytt avancemang till Elitserien igen, där vi nu spelat två säsonger på raken, berättar Hallbäck.

Den här säsongen har Aranäs lyckats vinna mot och ta poäng mot många större klubbar, ofta genom ett spel med mycket vilja.

– Självklart vill både jag och laget avsluta på bästa sätt. Sedan väntar Ystads IF, en förening med höga visioner och målsättningar, en bred spelartrupp med spetskompetenser och hög utvecklingspotential som det skall bli inspirerande att vara en del av.

Jerry Hallbäck har gjort sig känd som en tränare som är duktig på att få ut max av sina spelare, något även YIF märkt.

– Jerrys styrka ligger i att få ut maximalt ur varje individ med en härlig attityd som oftast smittar av sig i kollektivet.

Jerry Hallbäck är annars starkt förknippad med Redbergslid där han spelade i många år.

– Han spelade tillsammans med bland andra Ljubomir Vranjes, Martin Boquist, Peter Gentzel och Stefan Lövgren. Hela det gänget är ju numera framgångsrika ledare inom svensk handboll. Vi hälsar Jerry varmt välkommen till Ystads IF, avslutar Marcus Lindgren.

I YIF återförenas därmed far och son Hallbäck då Anton Hallbäck redan spelar i klubben.