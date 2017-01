Hittade Skånskan från 1973 under renoveringsarbetet

Bengt Andersson i ett gammalt studentrum där han stuckit in tidningen ovanför garderoben på 70-talet. På den lilla infällda bilden kan man se att Skånskan de 14 maj 1973 hade fotbollsextra på förstasidan.Foto: Catharina Nilsson

SKurup En dag stoppade Bengt Andersson in en tidning ovanför garderoben. 44 år senare hittades den av hantverkare vid renovering.

– Tänk att det skulle ta så lång tid innan det renoverades, säger Johan Håård, hantverkaren som hittade tidningen när han skulle riva ut en väggfast garderob i Nils Holgerssongymnasiets ena elevhem, Axet.

Fram tittade en gulnad tidning, ett exemplar av Skånska Dagbladet.

– Jag kollar alltid sporten, för skojs skull. Då såg jag att det var skrivet på tidningen och förstod varför den låg där, säger Johan Håård.

Bengt Andersson hade skrivit sitt och rumskamraten Kjell Åke Hansson namn, just för att någon skulle hitta den långt senare. Men minnet av att han faktiskt gjort det var borta.

– Jag minns inte att jag gjort det, säger Bengt Andersson och ler, för han ser ju att det är hans handstil.

Johan Håård letade upp lantbrukare Andersson och bad honom hämta sin tidning på internatet.

– Det är ju hans, det är han som har köpt den, flinar han.

Bengt Andersson konstaterar att han inte satt sin fot på just Axet sedan han slutade våren 1973.

– Vi var den första gymnasieklassen som gick lantbruksskolan i två år. Vi två och tolv andra. Jag stoppade in tidningen 14 maj, en månad innan vi slutade, säger Andersson.

Han tror att han i dag är den enda i hela klassen som fortfarande är lantbrukare, för han har varit tillbaka på återträff på skolan, även om han inte hälsat på inne på internatet förrän denna dag. Minnen kommer tillbaka när han går runt och tittar.

– Så mycket som hänt här. 16 år gamla flyttade vi hemifrån, det var helt lössläppt. Väldigt speciellt, säger han.