”Det tuffaste jag varit med om”

På torsdagskvällen blev det klart – Eric Hammel i Skanör är en av tolv som i vår får vara med och slåss om titeln Sveriges Mästerkock 2017.

Entreprenören Eric är inte rädd för utmaningar och har bland annat varit yrkesmilitär och sysslat med kampsport.

– Men det här är det tuffaste, säger han.

Årets tolv tävlande i Sveriges mästerkock är:

Axel Odelberg, 41 år, projektledare, Stockholm

Cindy Vu Bengtsson, 30 år, egenföretagare, Stockholm

Charlotta Sturnegk, 51 år, inredningsdesigner, Borås

Emil Schönhoff, 26 år, förskolelärare, Stockholm

Emma Håkansson, 23 år, lärarstudent, Kalmar

Eric Hammel, 50 år, vd, Köpenhamn

Gillis Thalbäck, 41 år, egenföretagare, Vendelsö

Johan Örtendahl, 41 år, tandläkare, Växjö

Johanna Kruusval, 35 år, egenföretagare, Göteborg

Klara Lind, 28 år, pedagog, Sundbyberg

Othilia Axelsson, 26 år, restaurangkonsult, Göteborg

Patrik Trydefeldt, 50 år, klubbchef, Karlshamn

Den skånske fransmannen rullade in sin matvagn under audition inför TV4:s Sveriges Mästerkock i Stockholm. Och han tog juryn med storm.

”Fantastiskt kött – och en bearnaise to die for” sa Mischa Billing, medan Leif Mannerström konstaterade att Eric Hammels cote de boeuf var ”jättegott”. Efter den starten var det raka spåret under kvalveckan i Gävle för Eric Hammel. Under torsdagens program var han dock något osäker på sin schnitzel.

Leif Mannerström noterade att det luktade bränt och Eric blev nervös för att hans panerade köttbit fått för mycket färg.

Det var över huvud taget starka känslor när de 25 tävlande gick för att möta juryn och få sin dom. Stegen genom gasklockan är tuffa.

– Folk förstår inte hur det är. Jag var helt enkelt livrädd. Jag har gjort mycket i mitt liv, varit yrkesmilitär, hållit på med kampsport, men det här är det tuffaste. Det är extremt långa dagar, du sover lite. Det är extremt emotionellt och man blir helt dränerad, säger Eric Hammel, som trots all matlagning gick ned tre kilo under kvalveckan.

Tur då att det är god sammanhållning bland de tävlande. Att slå ut de andra är inte det första man tänker på.

– Precis, tävlingsinstinkten är mot dig själv. Jag har redan fått vänner för livet i gänget – och en extremt god vän!

Eric Hammel är en välkänd profil i Malmö och har startat flera klädbutiker i staden. Han har också arbetat som skådespelare och modell. Under en period startade han butiker i Stockholm och sedan har han haft ett chefsjobb i Köpenhamn. Han beskriver sin yrkeskarriär som en katts nio liv.

Nu vill du alltså jobba med mat?

– Ja, jag har ju tidigare skapat flera stora varumärken och det finns likheter mellan mat och kläder. Att klä sig och äta är två närliggande ting, båda är ett nödvändigt ont – eller gott. Det finns snabbmat och bättre mat precis som det finns dåliga och bra kläder. Nu har jag ett nytt matkoncept som jag håller på att lansera, så det ska bli mitt nästa projekt. Och om man är med bland topp tolv i Sveriges Mästerkock är det lite lättare att gå från klädhandlare till matkonnässör.

Matintresset har Eric Hammel haft länge.

– Jag lagar extremt mycket mat. Det är min största hobby. Jag älskar att sitta i köket med familjen och vänner runt matbordet medan jag lagar mat. Mat är ett slags konsthantverk och jag tror att alla människor som håller på med någon form av konsthantverk vill ha bekräftelse. Köket är navet i hemmet, det finns i mig från barndomen eftersom jag kommer från en fransk familj. Min mamma har inspirerat mig, det var hon som stod vid grytorna.

Om du lagar en god middag nu på fredag kväll – vad bjuder du på?

– Det börjar med att jag sätter fram en charktallrik med ett glas rödvin medan jag lagar mat. Jag tycker om rätter som boeuf bourguignon och coq au vin, eller kanske en rotfruktsgryta med italienska sakristia i ugnen. Jag gillar att sitta vid matbordet och umgås medan maten sköter sig själv, säger Eric Hammel.