Rökte holk och gick på bio med kompisar

HÄSSLEHOLM På rättegångens andra dag gav den mordmisstänkte 17-åringen sin beskrivning av vad han gjorde den 9 augusti förra året då den hemlöse mannen hittades mördad på Resecentrum.

Några brott hade han inte gjort sig skyldig till, hävdade han.

Han berättade hur han hängde med kompisar, skulle till Vinslöv, men saknade pengar. Gick på bio, men filmen var tråkig så han gick därifrån till Statoil för att köpa cigg.

Blev nekad, rökte en holk och hamnade i Stoby och blev hämtad av en kompis pappa.

Dessförinnan gav hans advokat, Lars Kruse, en redogörelse av förhållandena 17-åringen har levt under sedan han frihetsberövades den 11 augusti.

– En 17-åring inlåst i en cell på åtta kvadratmeter 23 timmar om dygnet. En timme ensam på en rastgård. Två besök av mor och far. Suttit själv med några undantag för samsittning.

En så lång tids isolering ger konsekvenser och advokaten bad rätten om ett visst tålamod med tanke på 17-åringens situation.

Han tog också upp de många rykten som florerat kring händelsen. Och den enorma uppmärksamhet fallet har fått i medierna, något som gör att rätten bör behandla de muntliga uppgifter som kommer in med stor försiktighet, menade han.

17-åringen berättade hur chockad han blev när polisen stormade in och grep honom den 11 augusti.

För ”han hade ju inte gjort något direkt.”

Visst hade han blivit förbannad på den 16-åring som han ansåg hade varit intresserad av hans tjej. Han hade tagit honom i kragen och tryckt upp honom mot väggen på Resecentrum och hotat honom, dock inte med kniv.

Men sedan hade de tagit varandra i handen och allt var uppklarat, trodde han.

Något rån i gångtunneln vid Netto hade han inte varit inblandad i.

Sms-konversationen med flickvännen som åkt till Vinslöv med några kompisar, där det bland annat skrevs om att ”döda den”, förklarade han med att skulle röka en holk.

– Man kan ju inte skriva att man ska röka en holk om polisen ser. Då skriver man att man ska ”döda den”. Och så förklarade han att polisen ofta var efter honom. Åklagare Malin Paulsson ville veta hur han mådde.

Var han arg? Flickvännens och hans sms hade en aggressiv ton.

– Äh, våra sms är lite skumma. Vi skriver lite skumt till varandra. Det har vi alltid gjort.

Varför han under kvällen skrev ”Jag ska döda någon” till flickvännen kunde han inte förklara.

– Jag tänkte inte. Bara skrev.

Vilka kläder han hade på sig minns han inte. När åklagaren frågade var kläderna finns svarade han:

– Det borde ni veta. Ni var ju sist hos mig.

På frågan om han träffade 16-åringen som blivit rånad svarade han nej.

Uppmaningen till flickvännen under kvällen: ”radera det jag ringt och skrivit”, förklarade han med att han ville att allt bråk under kvällen skulle raderas. Att de kunde börja om på nytt och snacka.

Den 16-åring som hotats på stationen berättade att 17-åringens flickvän hade sagt till honom att ”Han (17-åringen. red.anm.) har mördat luffaren”.

