Politik är att göra det bästa med det man har

Hon fick socialdemokratin med modersmjölken och har brunnit för politiken så länge hon kan minnas. I dag är Elin Gustafsson, vid 27 års ålder, kommunalråd i Lund. I dagarna tog hon dessutom över ordförandeklubban i kultur- och fritidsnämnden.

Namn: Elin Gustafsson

Ålder: 27

Bor: Hyreslägenhet i södra Lund

Familj: ”Jag är för tillfället min egen familj. Men jag har också en storfamilj bestående av kompisar, mamma med ny man och syskon med flera.”

Gör: Kommunalråd i Lund (S)

Aktuell: Efterträdde vid årsskiftet Joakim Friberg (S) som ordförande i kultur- och fritidsnämnden, och lämnade i och med det sitt uppdrag i barn- och skolnämnden.

Egna vanor när det gäller kultur och fritid: ”När det gäller träning är det bara joggning och promenader som hinns med. När det gäller kultur tycker jag att det är väldigt roligt att gå på musikal och teater, och att läsa.

Senast sedda föreställning: Kinky Boots

Senast lästa bok: ”Jag läste just ut Harry Potter and the cursed child. Och så har jag precis börjat läsa Nina Björks senaste bok.”

Andra intressen: ”Jag älskar fortfarande matlagning. Det är ett bra sätt att koppla av och behålla min kreativa sida. När det gäller att äta älskar jag tapas och riktig svensk husmanskost. och när jag lagar själv är det just husman, ordentlig mat från grunden. Wallenbergare med potatismos är det bästa jag vet.”