Piotr Johansson lämnar MFF

Fotboll Mittfältaren Piotr Johansson lämnar Malmö FF och går istället till Gefle.

Det meddelade Malmö FF under torsdagen.

Enligt klubben avslutas kontraktet mellan parterna i förtid. Den 21-årige mittfältaren har skrivit ett nytt kontrakt med Gefle IF.

– Piotr har gjort bra ifrån sig när han varit utlånad men har haft svårt att slå sig in hos oss. Vi har kommit överens om att bryta kontraktet så att han kan få chans till mer speltid, säger Daniel Andersson sportchef i Malmö FF på klubbens hemsida.

Piotr Johansson kom till Malmö FF som ungdomsspelare 2010 och skrev på ett lärlingskontrakt 2014. Samma år gjorde han också debut för A-laget.

– Jag kom till MFF när jag var 15 år och har under mina nästan sju år haft en jättebra tid i MFF. Det har varit kul att fått spela för Sveriges största klubb och jag är stolt över mig själv att jag tagit mig från ungdomslagen hela vägen upp till A-laget. I MFF har jag lärt mig väldigt mycket och utvecklats till den spelare jag är idag, säger Piotr Johansson på mff.se.

– Att få speltid och fortsätta utvecklas är det viktigaste för mig för att jag skall ta mig till nästa steg i karriären. Jag har besökt Gävle och fått ett bra intryck av staden och klubben och det känns bra att de har som mål att snabbt komma tillbaka till Allsvenskan.