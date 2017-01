Inget hinder för lusten att skapa

Malmö Se utställningar på Konsthallen och var sedan själv med och skapa. Med den enkla idén har Konstlyftet drivits i ett par års tid. 2016 års alster visas nu på Form/Design Center.

Under 2016 har över hundra Malmöbor deltagit i något som heter Konstlyftet.

91 går på en av kommunens tolv dagverksamheter för vuxna med medfödda funktionshinder. Därtill har 37 anställda vid dagverksamheterna varit med.

Konstlyftet startade 2011 och har resulterat i flera utställningar. Under ett år går deltagarna på Konsthallen och tittar på utställningar.

Med hjälp av konstnärer får de sedan vara med och skapa. Anne Marte Overaa och Eva Hejdström från KKV Grafik ledde verksamheten inför årets utställning Molntäcke och vildhonung, som öppnade på torsdagen.

Här visas olika slags screentryck. Personer som gått på Sopstationen har valt ut föremål, till exempel en spinnrock, som har fotograferats.

Bilderna har sedan bearbetats så att deltagarna kunnat göra screentryck, bland annat på bomullsväv.

På de stora tavlorna på Form/Design Center finns flera verktyg. Deltagarna har inspirerats av Damián Ortegas utställning som hade mängder av verktyg hängande från taket.

I en monter ligger ett par hundra bokmärken. Deltagarna har använt sig av stämplar och lekt i gråskala och rött på stora pappersark. Därefter har de fått välja ut en bit av skapelsen, som skurits ut till ett bokmärke.

– Tvåhundra ska väljas ut och skickas till England, berättar Konsthallens Antje Nilsson.

Efter att ha blivit numrerade ska de ingå i projektet Bookmarks XV infiltrating, som går ut på att sprida konst via bokmärken på gallerier, bibliotek och andra typer av institutioner.

Vilket land de svenska verken från Konstlyftet kommer att hamna i är inte klart.

– Hello this is Sweden, har någon skrivit på ett bokmärke.