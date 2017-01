Från Marianne Mörck till Kristian Gerner

höör Höörs föreläsningsförening bjuder på ett intressant program under våren. Skådespelaren Marianne Mörck, komikern Henrik Bergkvist och Rysslandkännaren Kristian Gerner är några av föreläsarna.

Platsen för föreläsningarna är som vanligt Equmeniakyrkans samlingssal på Eriksgatan 6 och tiden som gäller är klockan 19.

Man börjar mer lokalt den 23 januari med Christina Rosell, som är vd i Flyinge AB. Gissningsvis blir det mycket hästar när temat för kvällen är ”Vad händer på Flyinge Kungsgård – ett av världens äldsta stuterier”.

Den 13 februari är det dags för Marianne Mörck att göra entré på scen. Det är något hon är van vid som skådespelare och sångerska under många år. Mörck underhåller och berättar om sitt liv vid Malmö stadsteater. Samma kväll blir det årsmöte.

Två veckor senare 27 februari är Anders Ödman, arkeolog och docent vid Lunds universitet inbjuden. ”Hur i all sin dar kom all sten till Lund – en berättelse om Höörsandstenen och den skånska diagonalen” är kvällens rubrik.

Henrik Bergkvist, underhållare och ståuppkomiker från Hässleholm kommer till Höör den 20 mars. Under många år var han dessutom krönikör på Skånska Dagbladets kultursidor. Hans tema är ”Humor ska vara skojig och tänkvärd – annars kan det kvitta”.

Den 24 april ska det handla om ett ämne som är på mångas läppar för dagen. Nämligen Ryssland och Vladimir Putin. Kristian Gerner, professor i historia vid Lunds universitet besöker Höör. Ämnet är ”Rysslands historia med perspektiv på Putin”. Kristian Gerner är en flitigt anlitad Rysslandexpert i olika massmedier.