Skurup

Alla unga födda 2006, som alltså fyller 11 år i år, är välkomna på välkomstfest torsdagen den 26 januari på Gummifabriken. Med början klockan 15 kan man kolla in husets verksamheter, delta i tävlingar, mingla och äta snacks. Under kvällen, som pågår till klockan 21, spelar DJ Rasmus från Made of Sweden det senaste från musikvärlden samtidigt som det är godisregn.