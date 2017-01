Briljant berättare men luddig historia

Recension/litteratur

BOK

Recept för martyrer

Författare: Patrik Godin

Förlag: Albert Bonniers

Patrik Godin debuterade för ett par år sedan med Gimokrönikan, en roman om uppväxten i ett brukssamhälle och den nödvändiga frigörelsen därifrån. En bok som fick mestadels positivt mottagande.

I sin nya roman Recept för martyrer har Godin ett annat upplägg: En triptyk till historia som delats upp i A, B och C – där alla hör ihop på något vis. Vi befinner oss i realtid, dels hos A i Skåne; ett gift par, dels hos B; en kriminell man och dennes far någonstans i Sverige, dels hos C i dåtid vid fronten under andra världskriget.

A, B och C har alla olika röst, karaktär och tillvaro och väldigt länge, nästan ända till slutet, är det oklart hur de knyts samman- och detta är också bokens nackdel.

Någonting som skulle kunna bli en spännande roman med shorcuts-feeling blir istället en seg berättelse där den enda egentliga intressenten är B-delarna om de två soldaterna vid fronten och skildringarna av krigets vedermödor: en häst som galopperar över en gata med tarmarna hängande utanför kroppen, ett spädbarn som ligger i sin moders famn och blir ammad trots att modern är död, såren, de sargade kropparna, avrättningarna, avhumaniseringen av individen, nazismen, lidandet.

Allt detta är mästerligt gestaltat och så obehagligt, skarpt och gripande att mina tankar går till giganter som Herta Müller och Fjodor Dostojevskij. Således inte illa alls. Om man som jag dessutom är insnöad på krigshistoria blir man inte besviken.

Men det är också här jag får problem. För vore det inte för dessa delar hade boken tyvärr blivit en enda lång gäspning. Delarna om paret i Skåne (A) framstår för mig så tråkigt att klockorna stannar, och delarna med far och son (C) är inte mycket roligare för även om meningen verkar vara att de ska framstå som gangsters, torpeder, what not vilka lever utanför samhällets etiska och moraliska gränser blir det aldrig spännande.

Det är mycket synd. Godin är nämligen en briljant berättare när han vill, men har valt att skriva den här luddiga historien istället för en annan, och jag undrar varför.

Momentum uteblir och han når aldrig en egentlig upplösning- det är väldigt frustrerande. Istället harvar vi runt i två platta intetsägande porträtt där det tredje är fantastiskt, men inte lyckas rädda de andra två.

Jag önskar att Godin väljer noggrannare nästa gång ty han har hela verktygslådan framför sig.