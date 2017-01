Tusentals tar ton på Malmö Live

När Malmös nya konserthus Malmö Live började byggas började också en tanke gro hos körledaren tillika skåningen Jonas Engström. En tanke som nu resulterar i två gospelkonserter med över tusen skånska sångare – och några internationella gäster.

Under två konserter den 21 januari ska de över tusen sångarna att fylla Malmö Live för att stämma upp i gospel.

– Jag tänkte att Malmö Live verkade bli en fantastisk lokal. Så jag ringde runt till lite olika körer jag jobbat med och fick överväldigande respons, berättar Jonas Engström.

Efter att ha jobbat i flera år med gospel i Stockholm och USA ville han nu slå på stort och bjöd därför in skånska körer. Snart var alla platser tagna, både av gospelkörer, andra körer och enskilda sångare, och det lutar åt att det även kommer bli slutsålt på publikplatserna.



– Jag tror att det är rekord i lokalen och att det kommer att bli en unik upplevelse. Det är ju en otrolig akustik där.

Jonas Engström är från Ängelholm, och började tidigt i barnkör. I femtonårsåldern fick han prova gospel och blev fast med en gång.

– Jag tänkte att det här går ju aldrig att ha som jobb, men det har jag haft nu de senaste tjugo åren.

Under de åren har han hunnit göra många turer till USA och det är också där han gjort sig bekant med gästartisterna.

– Jag har fått bjuda in några av mina personliga favoriter och det känns jätteroligt, berättar Jonas Engström.

Dels kommer Carl Hall, instruktör i världens största gospelorganisation, att gästdirigera, och dels kommer gästsolisterna Aaron Marcellus, sångare och röstcoach från New York, och svenska Laila Adele, som medverkat i musikaler som Miss Saigon och Jesus Christ Superstar.

– De två har jag tänkt att jag skulle vilja ha i en gemensam konsert, att de skulle matcha varandra bra.

På grund av det stora antalet kan inte alla sångare få plats samtidigt på scen. Därför har man ett lite annorlunda upplägg på konserterna. Hälften av alla medverkande står på scen medan den andra hälften står omkring publiken och sjunger. Eftersom de håller i två konserter byter de två grupperna sedan plats.

– Gospel bygger mycket på ”call and response” och kommunikation och improvisation. Publiken kommer därför också att få vara delaktiga under konserten.

Under den första kvarten kommer Jonas Engström själv att hålla i en uppsjungning med publiken. De kommer sedan att få vara delaktiga på ett par av sångerna.

– Så att alla är med och bidrar.

Hur tror du att det kommer att bli?

– Succé! När det är så grymt många involverade är det förstås mycket som kan gå fel, men förutsättningarna kan inte bli bättre eftersom det är fullt på scen och nästintill fullt i publiken. Det är häftigt att få förmånen att samla så många instruktörer och sångare och kunna visa detta för en kväll.

Det som Jonas Engström särskilt brinner för är samspelet och mixen mellan den amerikanska gospeltraditionen och vår svenska körtradition.

– Jag tror att de båda genrerna kan berika varandra. Det händer något med kören, det blir en spännande klang när de har olika bakgrund. Jag tycker det är väldigt viktigt att trycka på att varje sångare har något att bidra med. Sedan är det en vokalbaserad gospel, så det är inte för stark musik, det behövs ju inte när det är tusen sångare.

Men han understryker också att det inte bara är musiken som är det viktiga.

– Gospel i USA går ju hand i hand med medborgarrättsrörelsen så för mig är det viktigt att ha med, det inte bara en kul musikstil, utan det måste betyda något efter konserten också. Vi jobbar aktivt med den sociala biten i kören och ut från kören, det går inte att särskilja musiken från det sociala. Funkar det sociala så låter det också bättre.

Inför konserterna har alla medverkande fått noter och en cd-skiva för att kunna öva. De kommer också att ha en hel dags workshop för förberedelser. Att arrangera och koordinera tusen personer är nämligen inte alltid det lättaste, men Jonas Engström är övertygad om att det kommer bli en unik kväll.

– Jag är väldigt förväntansfull. Visst är det tusen saker som ska klaffa, jag kan vakna mitt i natten av en mardröm att 200 sopraner står i toakön när det är dags för konserten, men jag tror att det kommer att gå väldigt bra, vi har många volontärer och funktionärer, säger han och skrattar.