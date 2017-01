Kapten Ekberg ledde svenska skyttefesten

Sport Sverige reste sig snabbt efter VM-förlusten mot Danmark och besegrade på onsdagskvällen ganska bekvämt Qatar med elva bollar, 36-25.

Kaptenen Niclas Ekberg hade med sin insats mot Danmark spelat sig in i startsexan och visade ganska tidigt att han är där för att stanna.

Ekberg var skyttebäst den här kvällen med nio mål, varav två straffmål.

Efter matchen var han mycket nöjd med vad laget presterat:

– Fantastiskt bra. Vi spinner vidare på det vi byggt upp och bara gasade hela vägen. Det var härligt att se, sa Ekberg till Kanal 5 efter matchen.



Att det blev så pass stora siffror som det blev mot de asiatiska mästarna hade han en rimlig förklaring till:

– Vi var sjukt laddade och fokuserade på uppgiften, det var därför det blev såna siffror.

Den första halvleken började lite smådarrigt med några offensiva misstag och Qatar hängde bra med de första fem minuterna till 3-3.

Men sedan började det svenska laget sakta men säkert dra ifrån.

7-5 efter 12 minuter, 10-6 efter en dryg kvart, 13-8 efter 20 minuter och 19-12 i halvtid.

Förbundskaptenen Kritjan Andrésson coachade ganska friskt och roterade nästan hela truppen.

– Gjorde jag det? Ja, men det har varit ett tätt matchande, konstaterade Andrésson på direkt fråga från Kanal 5.

Han var nöjd med det mesta i den första halvleken, inte bara Jerry Tollbrings notoriska målskytte (sex mål före halvtidsvilan).

– Vi stod bra i försvaret och fick betalt i kontringar, Även i uppställt anfall hade vi en bra trygghet och släppte bollen bra.

Om Tollbring var hetast i den första halvleken så tog Niclas Ekberg över den rollen i den andra med sex mål – och Albin Lagergren som varit ovanligt anonym de första 30 minuterna spelade upp sig rejält och kom totalt upp i sju spelmål.

Qatar hade en bra period mitt i halvleken och krympte avståndet något, från 25-15 till 27-20 efter 47 minuter.

Men upphämtningen kom av sig och bara tre minuter senare var det 31-21 och matchen stängd.

Kristjan Andrésson fortsatte att snurra sina spelare och bytte bland annat målvakt (Appelgren mot Palicka – som gjorde det bra med både friläges- och straffräddningar) samt släppte in Frend Öfors som skrivits in i truppen just inför den här matchen.

– När man leder så är det smart att vila ben och huvuden. Det är en lång turnering, konstaterade Niclas Ekberg.