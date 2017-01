Celebert besök i kyrkan

Skurup Biskop Johan Tyrberg kommer till Skurup i dag.

I kväll minglar han med församlingsborna.

Det är med anledning av att Skurups församling fick en ny kyrkoherde i höstas som biskop Johan Tyrberg kommer på besök.

Det är ett bra tillfälle att få chansen att prata på tu man hand med biskopen, konstaterar kyrkoherde Mona Nielsen som började jobba i Skurups församling förra hösten.

Det gäller både henne själv, annan personal, förtroendevalda och församlingsbor.

Förhoppningen är att biskopen har lite tid till var och en under minglet, till de som inte fått chansen att prata med honom tidigare under dagen.

Kyrkoherde Mona Nielsen träffade honom 2015 då han hade bjudits in av Sjöbo kyrkliga arbetsförening, och hade tackade ja. På den tiden arbetade Mona Nielsen i Sjöbo. Då presenterade han sig själv, sitt jobb som präst och nytillträdd biskop. I kväll hoppas kyrkoherde Nielsen att fokus ska ligga på att Tyrberg tar reda på hur de har det i Skurup.

Ikväll blir det mässa klockan 18.00 i Skurups kyrka och cirka 19.00 blir det mingel i församlingshemmet.

Kören Chorisma sjunger under gudstjänsten.

– Jag hoppas att vi får det trevligt tillsammans i all enkelhet och att många församlingsbor kommer och tar chansen att prata med biskopen, mig, annan personal och förtroendevalda, säger Mona Nielsen.