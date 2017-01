SD kräver policy för att få föreningsbidrag

SVALÖV

Ideella föreningar måste ha en ledare och föreningspolicy att visa upp.

Inte minst för att tydligt visa vilka mål, visioner och riktlinjer som gäller.

Sverigedemokraterna vill sätta press på Svalövs kommuns föreningar och framhåller samtidigt att en policy måste vara nödvändig för att få ta emot kommunala bidrag.

– Det måste gälla att både föräldrar, utbildare, tränare och medlemmar enkelt kan ta del av och utgå från respektive förenings hemsida, framhåller SD:s Linda Lindberg i en motion kommunfullmäktige.

Linda Lindberg påpekar samtidigt i sin skrivning att det även behövs tydligare linjer på att föreningarna vilar på demokratiska principer, men även bedriva en helt drogfri miljö.

– Ett sådant krav saknas helt i dag, men måste vara en förutsättning för att kunna ta emot kommunalt bidrag. Det finns i dag felaktigheter som måste revideras och uppdateras varje år.

Bildningsnämndens ordförande Torbjörn Ekelund har svarat och han säger att för närvarande finns det krav att en förening skall vara ansluten till erkänd riksorganisation för att få stöd.

– Dispens kan ges i särskilda fall. Denna dispens är främst tänkt att gälla under en uppstartsperiod innan föreningen hunnit bli medlem i riksorganisation.

I Svalövs kommun utges i dagsläget bidrag till ett antal föreningar som inte är anslutna till riksorganisationer.

Här ska dock bli ändring:

– Detta är i fokus på förvaltningen och föreningar som inte under året ansluter sig riskerar att förlora sitt stöd under 2017.

I sak innebär det att administrativa arbetet runt föreningsstöd är omfattande, något som gäller både förening och kommunen.

– Precis som inom andra områden är strävan att förenkla för att inte allt för stora summor av vårt anslag till fritidsverksamheten skall bindas i administration. Av denna anledning finns bland annat kravet om anslutning till riksorganisation.

Att vara ansluten innebär att föreningen måste lyda riksorganisationens stadgar och etiska regler.

Torbjörn Ekelund framhåller dessutom att en drogfri miljö vid verksamhet med ungdomar bör vara en självklarhet.

– För att säkerställa detta finns sedan 2015 ett uppdrag till förvaltningen att undersöka möjlighet att kräva en drogpolicy i samband med inkrävande av ekonomisk redovisning, något som görs varje år.