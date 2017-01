Vårens svenska långfilmspremiärer

Kultur Barnfilm med spökingredienser, en film om Harry Schein, omtalade Sameblod och så Malmöregissören Manal Masris thrillerdokumentär Brev till en seriemördare. Dessa och många fler fanns med när vårens svenska långfilmer presenterades på Fimlinstitutet på måndagen.

Samtliga svenska långfilmer som får premiär våren 2017:

SMÅSTAD

Regi och manus: Johan Löfstedt

Handling: Möt Björn och hans systrar, mitt i livet. När deras far dör hittar de videohälsningar till var och en som han lämnat efter sig. Meddelandena får dem att ifrågasätta hur man bäst tar vara på livet.

Premiär: 20/1

EXFRUN

Regi och manus: Katja Wik

Handling: Tre relationer och tre kvinnor. Flickvännen Klara är nyförälskad och vill inget hellre än att umgås med Jacob, tvåbarnsmamman Anna tar tiden på sin man Jesper när han kokar välling och exfrun Vera kan inte släppa taget om sin exman.

Premiär: 17/2

RUM 213

Regi: Emilie Lindblom

Manus: Emil Larsson, Martin Jern (baserat på barnboksförfattaren Ingelin Angerborns bok med samma titel)

Handling: 12-åriga Elvira åker på kollo och är livrädd att hon inte ska få några kompisar. Hon får bo i rum 213, där ingen bott på 60 år. Snart börjar oförklarliga saker hända.

Premiär: 24/2

SYSTRAR BAKOM GALLER

Regi: Nima Sarvestani

Handling: I Afghanistan var Sara inspärrad i ett kvinnofängelse. Hon och bästa vännen Najibeh var huvudpersonerna i Nima Sarvestanis dokumentären Frihet bakom galler. En dag får Sara veta att Najibeh stenats till döds. Men det finns motsägelser kring hennes död och Sara och Nima bestämmer sig för att återvända till Afghanistan

för att få veta vad som hänt.

Premiär: 3/3

SAMEBLOD

Regi och manus: Amanda Kernell

Handling: Sverige 1930-tal. Elle Marja går i samisk internatskola. Efter de rasbiologiska undersökningarna som hålls på skolan bestämmer hon sig för att bryta med sin samiska identitet och bli svensk.

Premiär: 3/3

FILMEN OM BADROCK

Regi och manus: Mats Jankell Handling: I somras var det trettio år sen Björn Skifs samlade artistkollegor i Borgholm på Öland och Badrock föddes. Filmen om Badrock navigerar oss genom den upplevelse som Badrock var i sommarsverige 1986 till 1992. Premiär: 7/3

CITIZEN SCHEIN

Regi: Maud Nycander

Manus: Maud Nycander, Jannike Åhlund, Kersti Grunditz Brennan

Handling: Harry Schein – ett ensamkommande judiskt flyktingbarn som blev en av den svenska efterkrigstidens mest inflytelserika kultur- och mediepersonligheter. Intellektuell gigant och entreprenörsgeni i somligas ögon – elitistisk

manschauvinist och makthungrig despot i andras.

Premiär: 10/3

DEN SKALLIGA PRIMADONNAN

Regi och manus: Fredrik Egerstrand och Tintin Anderzon

Handling: Filmen om skådespelaren Kim Anderzon. En feministisk förebild som blev en av vår tids största skådespelare och skapade ett liv där teatern stod över relationer och familj. Och så kom cancern. Men livet måste levas till varje pris och föreställningen spelas kväll efter kväll.

Premiär: 10/3

DRÖM VIDARE

Regi: Rojda Sekersöz

Manus: Johanna Emanuelsson

Handling: Mirja måste finna sin plats i världen efter ett avtjänat fängelsestraff. En coming of age-historia om vuxna kvinnor, en lika verklighetsnära

som drömsk film om vänskap, lojalitet och klass. Premiär: 17/3

BREV TILL EN SERIEMÖRDARE

Regi och manus: Manal Masri

Handling: På väg till fotbollsträningen blir 16-årige Kamal skjuten. Polis och tidningar spekulerar om gängrelaterat våld och hämnduppgörelser. Även inom Kamals familj undrar man. En dag ringer polisen och säger att de har gripit en misstänkt – Peter Mangs, som snabbt får epitetet ”den nye Lasermannen”.

Premiär: 24/3

I CALLED HIM MORGAN

Regi och manus: Kasper Collin

Handling: I februari 1972 sköts den populäre jazzmusikern Lee Morgan till döds av sin sambo Helen, under ett gig. I I Called Him Morgan skildrar Kasper Collin två unika personligheter, och musiken som förde dem samman. Premiär: 31/3

DEN ENDA VÄGEN

Regi: Manuel Concha

Manus: Manuel Concha och Claudia Galli Concha

Handling: Malmö 2010. En maskerad man skjuter oskyldiga människor med utländskt utseende. Ett av skotten kommer att förändra två bröders liv för alltid.

Premiär: 7/4

STOCKHOLM MY LOVE

Regi: Mark Cousins

Manus: Anita Oxburgh, Mark Cousins

Handling: En arkitekt vandrar längs Stockholms gator, jagad av en olycka som inträffade för exakt ett år sedan. Hon är som förlamad, vill bara försvinna. Men stegen för henne tillbaka till det förflutna och platsen där tragedin inträffade. Kan staden hon älskar rädda henne?

Premiär: Våren 2017

Källa: Fakta och handlingssammandrag från Svenska Filminstitutet.

