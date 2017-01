Tung förlust för Pantern

malmö Pantern hade ledningen med 2–1 och såg ut att gå mot en fin seger i toppmötet mot Tingsryd.

Men med 21 sekunder kvar kvitterade Tingsryd och bortalaget vann sedan med 3–2 efter straffar.

– Sett över 60 minuter var det nog rättvist med oavgjort. Sedan är det surt att de kvitterade så sent, sa Panterns tränare Håkan Åhlund.

Pantern, som saknade bland annat Johan Björk som är sjuk och Kim Rosdahl som är skadad, fick en perfekt start på matchen.

Redan efter tre minuter och tre sekunder tog hemmalaget ledningen genom försvararen Jacob Cederholm, hans första mål för säsongen.

Cederholm fick bollen vid blålinjen, fintade skott och avancerade fram innan han med ett högt skott satte 1–0.



Efter det följde en ganska stökig period utan ordnat spel, mycket på grund av att båda lagen satte hög press på varandra och inte tillät varandra att bygga upp något konstruktivt spel från egen zon.

Men när det skapades målchanser var det Pantern som gjorde det. Sebastian Dyk hade ett bra läge efter ett fint anfall men 1–0 stod sig en stund till.

2–0 kom efter 16 minuter och två sekunder istället och det var Kim Johansson som gjorde det. Och vilket mål sedan. Lagkaptenen fick pucken i egen zon, tog sig förbi två spelare längs sargkanten, åkte vidare in mot mål och tryckte in tvåan. Ett högklassigt mål.

– Det var riktigt snyggt. Kims styrka är att bryta in som han gjorde och han är inne i en fin trend just nu.

Mattias Persson var sedan nära att sätta 3–0 med en och en halv minut kvar men Pantern fick nöja sig med en tvåmålsledning efter den första perioden.

– Vi var det bättre laget i den första perioden. Den andra var sämre från vår sida, där bjöd vi på för mycket lägen.

Tingsryd reducerade nämligen till 2–1 efter 31 minuter och 47 sekunder och målet kom från ingenstans. Adam Åkesson fick fritt skottläge nära mål och Tex Williamsson i hemmamålet var helt chanslös.

Tingsryd fick en jäkla energi av målet och var nära att kvittera strax efter lagets första mål men Williamsson höll undan.

Den tredje perioden blev rätt underhållande och Pantern var nära att göra mål flera gånger om. Istället kom en snöplig kvittering med 21 sekunder kvar, detta strax efter att Pantern hade hållit tätt i tre mot fem-spel.

Matchen gick till förlängning och där misslyckades båda lagen med att göra mål. Straffar följde och där var Tingsryd vassare. Bortalaget gjorde två mål medan Emil Sandin och Dennis Svensson missade sina straffar.

– Vi får ta poängen och vara nöjda med den. Vi är ändå svårslagna, sa Håkan Åhlund.