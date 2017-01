Restaurang öppnas i Västra station

MALMÖ Anrika Västra station ska rustas upp och återfå sin forna glans.

På insidan byggs det om för kontor och restaurang, en restaurang som ska drivas av bolaget som bland annat driver Ribersborgs kallbadhus.

Bygglovsansökan lämnades in i mellandagarna och Gustav Lindblad, förvaltare för huset på kommunala stadsfastigheter, hoppas att ombyggnaden kan starta innan sommaren i år.

– Vi tycker det här ska försöka återskapa det gamla, vackra huset och göra en totalrenovering som passar in i kvarteret, säger Gustav Lindblad.

Det innebär på utsidan att gamla fönster och dörrar som försvunnit under årens lopp ska återskapas och målas i ursprungsfärgen.



– Det finns också en del ornament som ska tvättas av och vi kommer också att ta upp gamla dörrhål i byggnaden.

Huset kommer att handikappanpassas med körramp och invändig hiss.

Stationsbyggnaden byggdes redan 1874 av Malmö-Ystads järnväg, den så kallade Grevebanan, men ersattes 1897 av en större byggnad, ritad av Ystads dåvarande stadsarkitekt Peter Boisen.

Kommunen köpte byggnaden 2012 av Jernhusen för 28 miljoner kronor. När Malmö Live byggdes använde Skanska huset som platskontor.

Stationens godsmagasin intill stod länge övergivet och taklöst, men byggdes nyligen om till saluhall.

Gustav Lindblad hoppas som sagt att stationsombyggnaden kan starta innan sommaren.

Det hänger dock på att politikerna i kommunstyrelsen också ger klartecken för ombyggnaden. Exakt hur mycket den kommer att kosta är dock inte klart ännu.

Nästan klart är däremot vem som ska driva restaurangen på entréplanet.

– Vi har skrivit en avsiktsförklaring med en hyresgäst. Det är med Hekajo som har verksamhet på Ribersborgs kallbadhus.

Restaurangbolaget Hekajo, med vd Henrik Klamborn, driver förutom kallbadhuset också restaurang Sol och Eden och Café UB i Lund.

– Vi har väl vissa visioner om vad vi vill göra men vi har inte kommit så långt i detaljerna ännu. Det är ju ännu ganska långt tills vi får tillträde. Det blir våren 2018, säger Henrik Klamborn

När det gäller kontorsdelen på andra våningen så finns däremot ingen hyresgäst ännu. Diskussioner förs, uppger Gustav Lindblad, men inga avtal är ännu skrivna.