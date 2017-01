Inbrottsvåg på Egna hemsområdet

ystad Egna hemsområdet har utsatts för flera inbrott de senaste dagarna.

Inbrotten inträffade mellan tisdag och söndag och bara vid ett tillfälle finns ett vittne som såg en man som kan vara förövaren. Han är cirka 180 centimeter lång och 25-årig. Han var klädd i blå jacka och mörk mössa och byxor.

Signalementet kommer från ett inbrott i en villa på Alegatan klockan 14.35-16.20 i fredags. Tjuven kom in genom att krossa en ruta till altanen och han stal smycken, en mobiltelefon, en dator och en väska.

Även i en villa på Vassgatan stals en dator, en mobiltelefon och smycken. Stölden inträffade klockan mellan 9.30 och 18.20 i fredags.



Vid ett inbrott på pizzerian på Kristianstadsvägen stals 20 000 kronor ur ett värdeskåp. Tjuven togs sig in i lokalen via ett fönster på taket. Personalen upptäckte stölden i lördags.

I en villa på Bruksgatan stals en dator och smycken, när de boende vara bortresta mellan tisdag och söndag.

Tjuven har krossat fönster för att ta sig in i bostäderna. Detta inträffa också i en villa på Videgatan i fredags. Där krossades ett källarfönster med en tegelsten, men tjuven lyckades inte ta sig in.

Polisen har säkrat spår men har ingen misstänkt för inbrotten.