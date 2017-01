Fem inbrott rapporterade

LUND

Två inbrott skedde i helgen på Trädgårdsgatan, troligtvis på lördagskvällen. I båda husen var fönster uppbrutna. Bytet i den ena bostaden var smycken, bland annat guldhalsband, och silverbestick.

I fredags cirka klockan 16.30 tog sig tjuvar in i en bostad på Skolmästarevägen. En dörr till en uteplats var uppbruten och sedan ett fönster in till husets vardagsrum.

Slutligen inträffade ett inbrott i ett kontor på Klostergatan. Tjuvarna tog sig in genom att bryta upp en dörr och stal datorer, en mobiltelefon och en tv.