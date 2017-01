Fängelse efter oljeskattsfiffel

Skåne Det blev flera frikännanden men även fleråriga fängelsestraff när domarna föll i en ekobrottshärva där införsel av olja från andra EU-länder utgjorde grunden. Totalt var elva personer åtalade.

De undanhållna summorna gällande energiskatter beräknas ha uppgått till minst 26 miljoner kronor.

Flera så kallade målvaktsbolag har använts vid transaktionerna. Åklagaren hade även yrkat på företagsbot i två fall men det ogillades av Malmö tingsrätt som handlagt ärendet, där personer och företag i olika delar av södra Sverige berörts.

För tre andra bolag fanns yrkanden om förverkande av pengar men det blev endast ett bifall, omfattande 30 000 euro.

En 63-årig man från Malmö som varit engagerad i beställning, mottagande och betalning av oljeprodukterna fick fem års fängelse för grovt skattebrott, plus tio års näringsförbud. Men han friades från åtalet för grovt bokföringsbrott.

En 32-årig man från Malmö, som företrätt ett oljeköpande bolag, dömdes till tre års fängelse samt fem års näringsförbud för grovt skattebrott. Åtalen för grovt bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll ogillades.

Samma påföljd fick en 47-årig man som skött kontakter med utländska leverantörer och transportörer. Han fälldes för medhjälp till grovt skattebrott medan åtalet för grovt bokföringsbrott ogillades.

En 73-årig man från Malmö som tagit emot pengar från målvaktsbolagen fick fängelse i två och ett halvt år för grovt penningtvättsbrott, men friades även han från åtalet för grovt bokföringsbrott.

Ett års fängelse plus tre års näringsförbud blev påföljden för en 48-årig man som tillhandahållit bolag, målvakter och konton. Rubriceringen var medhjälp till grovt skattebrott.

Två män som varit företrädare för målvaktsbolag fick vardera 80 dagsböter för brott mot aktiebolagslagen medan två andra med samma uppgifter friades. Dessutom frikändes två män som varit företrädare för bolag som köpt in olja. De var åtalade för grovt skattebrott, grovt bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll.

Utredningen som genomförts av Ekobrottsmyndigheten innebar att flera av männen satt frihetsberövade under en period i våras.