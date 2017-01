”Bus” visade Hammenhög vägen

Olivia Andersson och Angelica ”Bus” Fridh med pokalen som deras Hammenhögs IF erövrade efter segern i Blentarpscupens damklass. Foto: Jonny Nilsson

FUTSAL Det lyckades inte för Skurups AIF att försvara titeln i Blentarpscupens damklass. Upp på tronen klev i stället Hammenhögs IF.

– Vi anmälde oss för att vinna, lät lagkaptenen Angelica ”Bus” Fridh meddela efter 3-0-triumfen i finalen.

Det var ”Bus” som med sitt 1-0-mål visade Hammenhög segervägen i finalen mot Skurup, titelförsvararna som de ska möta i denna säsongs division 1-uteserie.

Nina Nilsson gjorde 2-0 och var sista HIF:are även på det självmål som fastställde slutresultatet till 3-0.

– Vi spelade bättre mot slutet än i cupens början. Vi hittade vårt spel. Det kändes tryggt, tyckte Angelica Fridh, som i rollen som lagkapten fick ta emot segerpokalen och prischecken på 5 000 kronor.



Dessutom erhöll hon priset som damklassens bästa spelare.

Ett enda mål på totalt åtta matcher släppte segerlagets målvakt Olivia Andersson in.

– I semin mot Hörby. Retfullt, tyckte Olivia.

33-1 blev lagets suveräna målskillnad i cupen.

För Skurups AIF fick segerfunderingar sig en rejäl knäck i semin mot Dösjöbro IF, där målvakten Hanna Larsson blev utvisad och därmed avstängd i finalen. Med utespelaren Matilda Andersson som målvakt lyckades Skurup ändå vinna semin efter ett suddenmål i förlängningen av Therese Persson.

– Klart att det var ett avbräck att inte ha med Hanna Larsson som målvakt i finalen, men Hammenhög var bra och det är bara att gratulera dem till segern. Efter deras 1-0 tvingades vi trycka på framåt och då öppnade vi oss bakåt, menade Eric Sundström, tränaren i Skurup, som också hyllade tjejerna i andralaget.

– De blev inringda sent på lördagen efter ett avhopp och stod upp bra i slutspelsgruppen. Ett ungt gäng med flera spelare födda på 2000-talet.