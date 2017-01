Treklövern vill sätta stopp för fyrverkeripjäserna

LANDSKRONA Nyårs och julhelgerna blev allt annat än lugn i Landskrona.

Smällare och raketer sköts av under många dagar och under nyårsnatten blev även människor beskjutna.

Skadegörelsen var på många platser omfattande.

Den negativa utvecklingen har fått kommunalrådet Torkild Strandberg (L) att sätta ner foten och jobbar nu hårt för att få bort all försäljning av fyrverkeripjäser i staden.

Som ett första steg kommer kommunen tillsammans med stadens handlare att försöka få till ett stopp av all handel med fyrverkeripjäser.

– Det är uppenbart att många av dem som köper fyrverkeripjäser inte har för avsikt att skjuta upp dem som nyårsraketer, utan vill skadas och skrämmas. Detta kan vi aldrig någonsin acceptera.

– Då lagstiftningen inte tillåter ett lokalt försäljningsförbud vill vi på det här sättet försöka få bort handeln med fyrverkeripjäser från Landskrona, säger Torkild Strandberg, Birgitta Persson (M) och Mikael Fahlcrantz (MP) i den styrande treklövern.

Och tillägger samtidigt:

– Vi kommer nu att starta en dialog mellan staden, Citysamverkan och de affärer som säljer fyrverkerier. Målet är att få bort försäljningen från Landskrona.