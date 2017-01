Svedala värvar två från USA

VOLLEYBOLL Formsvaga Svedala volley har gjort klart med amerikanskorna Brooke Seaman och Morgan Bergren som gör debut redan i lördagens hemmamatch mot Gislaved.

– Båda fyller luckor och vi är övertygade om att de kommer att betyda mycket för vårt elitlag, säger ordförande Jens Bredberg i ett pressmeddelande.

28-åriga högerspikern Brooke Seaman ansluter från turkiska Bartin Polisgucu och har en stor erfarenhet som professionell volleybollspelare. Innan tiden i Turkiet spelade hon tre säsonger i den danska ligan, bland annat för topplaget Holte.

Enligt Svedalatränaren Sebastien Bougeatre är Seaman ”oerhört energisk på plan och kommer tillföra mycket energi och glädje till laget”.



Passaren Morgan Bergren är 23 år gammal och har nyligen avslutat sina studier vid University of Kentucky.

Bougeatre hyllar sitt 185 centimeter långa nyförvärv.

– Det är en mycket snabb passare med bra speluppfattningsförmåga. Detta gör att hon anpassar sitt spel till de olika situationer som helt plötsligt kan uppstå under en volleybollmatch. Morgan har också en stor potential och vi är säkra på att hon kommer utvecklas en hel del under tiden i Svedala, konstaterar belgaren.