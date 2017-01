På jakt efter en mer human framtid

USA-premiär för skånsk film

Kultur och Nöje Landskronaregissören Csaba Bene Perlenbergs debutlångfilm Bitch håller just på att tassa sig jorden runt. Den började på en filmfestival i Kap Verde, tog sig vidare till Nya Zeeland och i slutet av månaden är det dags för nordamerikansk premiär vid festivalen Cinema on the Bayou i Louisiana. – Det är en liten film som ställer de stora frågorna, säger regissören själv.