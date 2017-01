Örjan Kihlström tog V75-dubbel

MALMÖ Örjan Kihlström och danska amatörtränaren Jeanette Hansen firade stora triumfer i samband med Jägersros V75-lördag. De vann tre lopp och tog en dubbel inom V75.

Team Hansen/Kihlström inledde med Udora Jet utanför rikstotron och vann sedan båda DD-avdelningarna (V75 6 och 7) med Aaron The Baron och Red Rose America.

– Det känns förstås bra, det är inte lätt att vinna tre lopp sådana här dagar, sa ”Kihlas” efter sitt tredje besök på vinnarpodiet.

– Red Rose America är en läcker märr och hon är så bra att jag trodde hon skulle klara det från utvändigt ledaren. Aaron The Baron är en klasshäst och gjorde sitt jobb bra även om han inte var lika vass den här gången.

Thomas Uhrberg försvarade hemmalagets färger genom att sätta dit Replay Pellini i V75-5. Det var veckans Top 7-lopp och en ensam vinnare i Tomelilla tog hem hela potten på närmare en miljon kronor.

– En bra V75-häst som kommer att bli nyttig under året, sa Uhrberg som i samband med segerintervjun trodde att han vunnit dubbelt. Men tvåan i mål, Quattro Töll, flyttades ner till fjärdeplatsen på grund av träning.

Det var ett historiskt beslut av Jägersros måldomarnämnd, eftersom nedflyttningsregeln är ny för året och det var första gången den användes – i stället för diskning.

En hemmaseger blev det för övrigt även i V75-inledningen där Conrad Lugauer-tränade Bellino B vann med Henriette Larsen i sulkyn.

– Absolut det största jag vunnit. Det har varit mitt stora mål och en dröm att vinna på V75, sa en glädjestrålande segerkusk.

Kvällens stora snackis var Prix d’Amerique-satsande Anna Mix bleka insats i guldloppet Arvid Stjernswärds Minne. Hästens tränare hade förvisso aviserat defensiv styrning, men Anna Mix sågs aldrig med chans i loppet.

Kusken Kim Eriksson hördes av måldomarnämnden och förklarade då att hästen har svårt att fälja med i snabba tempohöjningar men fullföljde loppet på ett godkänt sätt men utan segerchans då hon hade alldeles för långt fram.

Förklaringen godkändes, men insatsen kritiserades hårt på sociala medier under kvällen.

Loppet vanns förresten av sktällen Obi Wan och Flemming Jensen.

– Jag är lika överraskad som spelarna, sa Jensen efteråt.

I samband med V75-tävlingarba hyllades Jägersros champions för 2016 – alla utom kuskchampion Christoffer Eriksson som befann sig i Paris där det tyvärr blev ett galoppmisslyckande för Treasure Kronos.

Tränarchampion Peter Untersteiner fanns emellertid på plats och passade på att vinna ett V75-lopp med Frankie Brodde.

– Skönt att ha spräckt V75-nollan för året redan nu, log Untersteiner som även kunde glädjans åt att sonen Johan vann ett V75-race, med MT King Of Cash.

Skånskans stora V75-system gav en liten nettovinst på tre sexor och 45 femmor. Utdelningen blev 1629 kronor.

Alla resultat och rätta rader: Lopp 1 2140 auto: 1) Trans Atlantic, Sofia Adolfsson, 15,5 (42) 2) Lazer Broline, 15,5 (178) 3) Salsa Knight, 15,6 (82) 4) Lawyer Lohr, 15,7 (22) 5) Sing of Mars, 17,1 (477). Opl: Pilevallas Krabat (334), Harpos Billythekid (87), Harpos Rockland (465), Elmer Gold dug (48). Tvilling(2/4): 41,60. Trio(2-4-7): 369,15. Odds: 4,29. Plats: 1,97-3,19-2,98. Struken: 10.

Lopp 2 2140 auto: 1) Valentin, Svend Dyhrberg, 14,5 (35) 2) Elegant Ås, 15,4 (78) 3) Atomic Rain, 15,4 (148) 4) Rigel Face, 15,6g (20) 5) Vai Piano, 15,6 (158) 6) Duchesse Mac, 16,1 (118). Opl: Sirocco Maxim (1183), Cavolino (2069), Borga Diamond (1372), Victor Maxim (1418), Move It d10g (334), Joyride Cane dug (129). Tvilling(4/6): 11,62. Trio(6-4-5): 79,10. Odds: 3,58. Plats: 1,49-1,88-2,24.

Lopp 3 2640 1) I Tooma, André Eklundh, 16,8 (40) 2) Falco Mahavi, 16,9 (1156) 3) Gideon Boko, 16,4 (71) 4) Malkin, 16,5 (55) 5) Against All Odds, 17,0 (1019) 6) Quite a Turbo, 17,0 (249) 7) Fux de Luxe, 17,3 (1132). Opl: Delicious Brown (1138), Navigator Face (429), Ecupos Charlie (817), Iago Zon (23), Julius Lagö distg (1426), Sultan C.N. d7g (359), Polycrates Face d11g (102), Don’t You Dare dug (533). Tvilling(1/6): 127,82. Trio(6-1-10): 1598,27. Odds: 4,05. Plats: 1,86-14,18-2,26.

Lopp 4 2140 auto: 1) Udora Jet, Örjan Kihlström, 16,3 (26) 2) Global Seduction, 16,4 (34) 3) Ritz Guiness, 16,5 (616) 4) Olivia Cheri, 16,5 (83) 5) Unona, 16,6 (70). Opl: Julienne Cane (310), Lienandinterest (680), A Walk in the Park d8g (188), Enjoy My Doll d9g (48). Tvilling(5/6): 5,18. Trio(5-6-9): 107,56. Odds: 2,64. Plats: 1,50-1,57-5,55.

Lopp 5 (V75-1) 2640 auto: 1) M.T.King of Cash, Johan Untersteiner, 15,7 (24) 2) Aileron, 15,9 (25) 3) Uddens Intro, 16,0 (377) 4) Uncle Tupelo, 16,1 (133) 5) Face Ribb, 16,1 (79) 6) Morpheus, 16,6 (496) 7) Tunney Gene, 16,7 (352). Opl: Basic Instinct (144), Flörten (977), Breezy Artist (745), Partizan Face d3g (396), Classic Kimble dp12 (214). Tvilling(4/6): 3,29. Trio(6-4-10): 75,71. Odds: 2,42. Plats: 1,43-1,32-3,23.

Lopp 6 (V75-2) 2140 auto: 1) Bellino B., Henriette Larsen, 14,3 (30) 2) Rainbow of Nando, 14,3 (204) 3) Hank von Håleryd, 14,4 (37) 4) Diva Deo, 14,9 (61) 5) Milan Töll, 15,0 (1306) 6) Capone, 15,0 (172) 7) Kirin de Zeun, 15,0 (974). Opl: Rocket Hill (785), Diablo Boko (248), Secret Mission (86), Kingstein L.Romsås (891), Yrr (581), Mad Lee (892), Very Esterel (100), Wallaby dug (158). Tvilling(2/14): 41,77. Trio(2-14-15): 260,65. Odds: 3,08. Plats: 1,46-3,67-1,69.

Lopp 7 (V75-3) 2140 auto: 1) Obi Wan, Flemming Jensen, 13,3 (421) 2) Dreams Take Time, 13,4 (169) 3) Spring Erom, 13,5 (76) 4) Nothing But Class, 13,5 (568) 5) Allaballakaitoz, 13,6 (612) 6) Claes Boko, 13,7 (32) 7) Anna Mix, 13,8 (28). Opl: Olympic Kronos (889), Playing Tua (622), Flex Lane (357), VästerboontheNews dug (54), Nahar dug (92). Tvilling(7/11): 206,83. Trio(11-7-10): 5186,78. Odds: 42,12. Plats: 6,02-3,96-3,11.

Lopp 8 (V75-4) 2140 1) Frankie Brodde, Peter Untersteiner, 15,4 (74) 2) Flo Rida Sea, 15,5 (29) 3) Valentino Strix, 15,7 (29) 4) Drogba Bob, 15,7 (765) 5) Odin Töll, 15,9 (405) 6) Mr Hot Shot, 16,0g (102) 7) Conny Sisu, 16,1 (117). Opl: Abaz America (999), Unik Tamsen (671), Jupiter Rodney (999), Young Farmer d4g (62), Unity Knick d12g (361). Tvilling(1/11): 13,34. Trio(11-1-9): 137,41. Odds: 7,41. Plats: 1,42-1,36-1,35.

Lopp 9 (V75-5) 1640 auto: 1) Replay Pellini, Thomas Uhrberg, 13,7 (43) 2) Stella Newmen, 13,8 (27) 3) Stuck on Joe, 14,0 (351) 4) Quattro Töll, nf2 (90) 5) Devs Daredevil, 14,5 (128) 6) Francesco Boko, 14,7 (94) 7) Catch Me W.F., 16,2g (523). Opl: Staro Jersey Side d7g (72), Champion Melon d9g (119), Nonstop Cheri d10g (159), Il Diablo dug (479). Tvilling(4/7): 6,93. Trio(4-7-6): 433,96. Odds: 4,31. Plats: 1,94-1,59-5,02. Top 7: 4-7-6-1-12-9-3 7 rätt: 823 170 kr. 6 rätt: 32 071 kr. 5 rätt: 6 082 kr. 4 rätt: 780 kr. 3 rätt: 325 kr. 2 rätt: 15 kr. Struken: 5.

Lopp 10 (V75-6) 1640 auto: 1) Aron the Baron, Örjan Kihlström, 13,2 (13) 2) British Steel, 13,4 (187) 3) Even’s First Boy, 13,4 (55) 4) Rapide du Pommeau, 13,5 (238) 5) Mr Lindy, 13,5 (350) 6) Global Respons, 13,6 (181) 7) Orizzonte Trio, 13,7 (856). Opl: Hertig Shim (884), U.P.W.Sund (689), Alex Tröjborg (120), Vacqueyras d11g (405). Tvilling(2/8): 11,83. Trio(2-8-9): 40,91. Odds: 1,34. Plats: 1,11-1,86-1,32. Struken: 1.

Lopp 11 (V75-7) 2140 1) Red Rose America, Örjan Kihlström, 13,6 (54) 2) Sangria Knight, 15,2 (43) 3) Mulligan, 15,2 (46) 4) Jetset, 14,1 (60) 5) Hanna Banker, 14,8 (173) 6) New Future, 15,6 (485) 7) Troja Caesar, 15,6 (96). Opl: Geisha Sund (77), Jumble Ås (415), Agrippina (2051), Hugelinda (1710), Philistine Face d10g (623), Kendra Silvio d13g (337), Helga Palema dug (162). Tvilling(3/13): 12,60. Trio(13-3-6): 109,50. Odds: 5,42. Plats: 1,69-1,77-1,78. Struken: 8.

Lopp 12 2140 1) Julia Håleryd, Peter Ingves, 17,1g (29) 2) Gomez, 17,2 (27) 3) Twins Zaack, 17,3g (173) 4) B.Eat Them, 17,4 (627) 5) Jenny Sånna, 17,7 (999) 6) Diamond Hall, 17,9g (34). Opl: Rio An d’Mill (999), Dracula Hornline (158), Elit Blou dug (122), Completely Perfect dug (453). Tvilling(1/4): 6,09. Trio(4-1-5): 41,05. Odds: 2,98. Plats: 1,24-1,13-1,44. Struken: 11.

V75-raden: 6-2-11-11-4-2-13 (lopp 5,6,7,8,9,10,11)

7 rätt (349,3): 60 522 kr.

6 rätt: 228 kr.

5 rätt: 21 kr.

V5-raden: 11-11-4-2-13 (lopp 7,8,9,10,11)

5 rätt (99,01): 14 735 kr.

V4-raden: 2-6-6-5 (lopp 1,2,3,4)

4 rätt (2220): 633 kr.

V3-raden: 2-13-4 (lopp 10,11,12)

324,0 V3-andelar får: 324 kr.

LD-odds: (6-6) 15,53 (lopp 2,3)

DD-odds: (2-13) 7,31 (lopp 10,11)

Top 7: 4-7-6-1-12-9- (Lopp9)

7 rätt: 823 170 kr. 6 rätt: 32 071 kr. 5 rätt: 6 082 kr. 4 rätt: 780 kr. 3 rätt: 325 kr. 2 rätt: 15 kr.