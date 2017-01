Nostalgisk musikfajt som knockar publiken

Recension.

Skifs vs Körberg

– 50 år senare

Björn Skifs och Tommy Körberg med musiker och kör på Malmö Arena den 13 januari

Ramhandlingen är upplagd som en boxningsmatch. I blå ringhörnan Tommy Körberg, i den röda Björn Skifs. Tommy vill ha revansch för den där gången i augusti 1966 när Björns Slam Creepers vann över hans Maniacs i Sveriges Radios popbandstävling. I slutändan är det någon av de två vars hand höjs i den här historien, men egentligen är det förstås helt oavgjort.

Publiken blir däremot knockad, eller kanske, räddad av klockan, efter två timmars helgjuten pop, rock, soul, blues och jazz på högsta nivå med två av landets bästa artister i strålande form.

Både Björn Skifs och Tommy Körberg är stora publikfavoriter och det var fullsatt på Malmö Arena med 8 000 på plats. Det kan hända att någon blev besviken, det skulle i så fall vara den som inte läst på vad temat för showen är och som väntade sig herrarnas gamla hits. Jag misstänker att de flesta på plats tyckte att det här var ännu bättre – en djupdykning i läcker 60-talsmusik. Publiken bestod till stor del av oss som var med då, i alla fall om man ska döma om det entusiastiska sus som följde direkt efter första tonerna i så gott som varje intro. Alla mindes de gamla låtarna. Men någon vanlig nostalgitripp är det inte det här välljudande gänget bjuder på. Det går inte att flyta bort på minnets strömmar en sådan här kväll – det är helt enkelt för bra. Personliga höjdpunkter för undertecknad var till exempel Tommy Körbergs tolkning av Creams White Room. Bättre än Cream, säger jag, något bänkgrannen, en gång inbiten hippie, viftar bort. Björn Skifs i The Temptations My Girl fick också mitt hjärta att smälta. Gåshud fick nog hela arenan av duons gemensamma tolkning av You’ve lost that lovin’ feelin’ – vilken innerlig känsla! – liksom av Brian Wilsons In my room, otroligt läckert framförd.

Listan kan göras lång – jag räknade inte antalet låtar – men ett rikligt utbud blev det under de två timmar utan paus som konserten varade.

Musiken är en stor del av upplevelsen med Skifs vs Körberg, men en lika stor del är duons dialog mellan låtarna. Berättelsen om starten på karriären, med utgångspunkt i den där tävlingen 1966, är späckad av roliga anekdoter och en och annan skröna. Skifs och Körberg bjuder på sig själva och sitt liv sammanvävt med musiken. Vi känner igen oss i tidsskildringar och får roliga inblickar. Musiken kittlar det unga hjärtat som finns kvar någonstans därinne, för det är nog med känslorna musiken väcker som Björn Skifs säger: ”Det beror på vem man var när man hörde den”.

Lite kändes det som om energin tillfälligt dippade närmare sluttampen när det blev mindre prat men det tog sig igen – med råge. Som helhet är den här showen något något helt utöver det vanliga – en nostalgitripp som kickar igång lusten att uppleva mer.

Efter Malmö går den vidare till Göteborg den 21 januari och till Stockholm den 17-18 februari.