Färre besökare och utlån på biblioteken

Kävlinge Trots att biblioteken numera har öppet även kvällstid viker besökssiffrorna. Även antalet utlån minskar. Det visar statistik för kommunens båda bibliotek.

– Det är en marginell minskning, men tyvärr en trend, säger Sanna Fries, tillförordnad bibliotekschef i Kävlinge.

Förra året besökte kommuninvånarna något av sina bibliotek 161 704 gånger. 97 025 av besöken skedde efter att personalen gått hem, det vill säga under den tid som kallas meröppet. Under 2015 registrerades 166 756 besök, varav 109 996 under meröppet.

Minskningen i fjor är inte dramatisk. Det handlar om en treprocentig nedgång jämfört med 2015. Men besökssiffrorna har stadigt minskat från att tidigare årligen ha varit över 200 000.



Samtidigt har antalet besökare efter ordinarie öppettider, det vill säga när personalen gått hem och endast de som registrerat sig för meröppet kan komma in i biblioteken, ökat.

– Det är intressant, där vi kan fundera på biblioteket som mötesplats och om det fått en funktion som vi inte förväntat oss, säger Sanna Fries.

Hon funderar på om det kan finnas ett ännu större behov av studieplatser eller utrymmen där människor kan träffas, utöver möjligheten att låna böcker.

Många har i dag biblioteket som utflyktsmål, inte minst barnfamiljer.

– Det märker vi på smulor och juiceförpackningar att många barn kommer hit. Och det är det som är tanken.

Det finns planer på att utöka barnavdelningen, som fyller en viktig funktion, menar Sanna Fries.

Antalet utlån minskar också, som en följd av färre besökare. 2016 gjordes 183 030 lån, drygt 97 000 av dem till barn. Året innan var siffrorna 188 786, varav drygt 99 000 var till barn.

Även e-boklånen minskar, Här kan dock förklaringen vara att biblioteken införde en begränsning av antalet lån den 1 juni. Orsaken är att dessa lån är dyrare än andra. Varje e-bok belastar budgeten med mellan 30 och 80 kronor.

Enligt Sanna Fries är e-boklånarna en viktig målgrupp.

– Det är många som inte läser annat än e-media. Vi vill erbjuda läsupplevelser även för dem.

I höstas uppdagades att ägarna till ett familjeförlag tjänat pengar på att själva låna sina egna e-böcker. Bluffen avslöjades, och även Kävlinges bibliotek drabbades. Men de han bara göra tolv lån innan de stoppades.

– Vi begränsar antalet lån, plus att vi gör ett urval av förlagen. Just de här hade vi granskat extra, men de slank igenom ändå.

Populärast bland alla böcker som lånas ut är bland barnen Martin Widmarks serie om Lasse och Majas detektivbyrå, som står för tre av de fem mest utlånade barnböckerna. Övriga är Alfons Åberg och Pettson och Findus.

Vuxenlistan toppas av Martina Haag och hennes skilsmässoroman ”Det är något som inte stämmer”. – Relationsskildringar är alltid intressanta. Det finns ett igenkänningsvärde, något djupt mänskligt, säger Sanna Fries.