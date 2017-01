Spädbarn förlorade njure efter vårdmiss

LUND-MALMÖ I februari förra året skadades ett för tidigt fött spädbarn, som vårdades på Skånes universitetssjukhus, sedan en navelvenskateter börjat läcka.

Barnet har på grund av skadan endast en fungerande njure.

Barnet föddes den 15 februari i graviditetsvecka 27 (en normallång graviditet är 40 veckor, red anm.). Barnet vägde 800 gram.

När bebisen var fem dagar gammal flyttades barnet över från neonatalintensiven i Lund till neonatalavdelningen i Malmö. Det bedömdes då att ”det varit ett relativt okomplicerat förlopp”.

Dagarna efter försämrades bebisens tillstånd successivt. Buken svullnade upp, andningen påverkades och pulsen var låg under perioder.

Läkarna diskuterade att ta bort navelvenskatetern när barnet var nio och tio dagar, men den fick sitta kvar eftersom det inte gick att sätta in någon ny på en annan plats på kroppen.

På elfte dygnet var bebisen så dålig att den flyttades över till neonatalintensiven igen.

Buken var då rejält stor och hård. Barnet fick andningshjälp och röntgen visade på dåligt expanderade lungor, vätska i buken och luftbubblor högt upp på höger sida, sannolikt vid levern. När en kontrastundersökning gjordes visades att navelvenskatetern inte längre låg i blodkärlet. Den togs då bort omedelbart och läkarna satte in en ny på en annan plats.

”Patienten blev i samband med händelsen mycket sjuk med njursvikt, lungsvikt och cirkulationssvikt. Undersökningar har i efterförloppet visat att vänster njure inte fungerar”, sammanfattar Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Myndigheten slår fast att patienten har drabbats av njurskada till följd av händelsen.

Myndigheten anser att vårdgivaren har brustit i sin egenkontroll då verksamheten inte i tillräcklig omfattning följt upp gällande rutiner för navelvenskateter.

IVO konstaterar slutligen att vårdgivaren har vidtagit åtgärder för att det hela inte ska upprepas.

Enligt verksamhetschefen markerar personalen numera dagligen hur länge en navelvenskateter suttit. På så sätt ska behovet av att ta bort den eller byta kateter vara tydligare.

När ett barn flyttas från en ort till en annan ska barnet röntgas för att kontrollera kateterns läge.