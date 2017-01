Hundar får inhägnat område i Klågerup

KLÅGERUP Under året ska en hundrastplats byggas i Klågerup. På en 4 000 kvadratmeter stor yta ska hundägare och hundar kunna samlas.

Hundrastplatsen ska placeras söder om Klågerupskolan. Svedala kommun satsar 250 000 kronor på att skapa en mötesplats för ortens hundägare.

Initiativet kommer från två medborgare.

– Vi fick ett medborgarförslag men där föreslogs en placering som vi inte var riktigt nöjda med eftersom vi tyckte att den låg för nära bebyggelsen. Nu har vi beslutat om en placering söder om skolan istället.

– Den platsen ligger litet mera avsides. Här kommer också att finnas bänkar att sitta på, berättar gatu- och parkchef Johanna Andersson.

Exakt när arbetena kommer att inledas är inte bestämt än. Det måste bli torrt i markerna först men senast till sommaren hoppas gatu- och parkenheten kunna vara igång. Rastplatsen ska inhägnas med ett staket som inte ens de minsta hundarna ska kunna krypa under.

När den här rastplatsen är klar har både Svedalas och Klågerups hundägare möjlighet att släppa hundarna lösa i ett inhägnat område. I Bara finns ingen men där är förhoppningen att det ska kunna byggas en under 2018.

Många av Klågerups hundägare ser fram emot en hundrastplats. En av dem är Eva Sandström som under fredagen var ute och promenerade med sin hund Hugo.

Hon gick på gångvägen mot Pude sjö som ligger precis intill området där hundrastplatsen ska byggas.

– Vad roligt! utbrister hon. Jag känner inte till något om de här planerna men det låter jättebra.

– Många går förbi här med sina hundar. Vi går här så gott som dagligen. Det är en jättebra idé med en hundrastplats här.

Det har funnits ett inhägnat område vid förskolan tidigare. När det nu ska byggas en ny hundrastplats poängterar Eva Sandström att det är viktigt att platsen hålls i ordning.

– Det måste vara fint och fräscht för annars går ingen dit. Den inhägnad som fanns tidigare sköttes inte alls.