Flyttlådor packas upp i nyrenoverad skola

höör Sedan i maj 2016 har musikskolan fått husera i tillfälliga lokaler. Huset på Storgatan har renoverats och förra veckan kunde lärarna börja packa upp sina flyttkartonger i det nyrenoverade huset.

– Det känns som en nystart, säger skolans rektor Annika Eriksson.

Flyttlådor samlas med pianon, flyglar, trummor och notställ i rummen på musikskolan.

Lärarna samsas med hantverkare som ordnar det sista.

På ovanvåningen finns bland annat en danssal och i källarutrymmet en större teatersal.

– Vet du var en dammsugare finns? frågar Mia Blomquist.

– Nej, ingen aning, svarar Annika Eriksson.

– Vi har fullt, säger rektorn när Skånskan kommer på besök.

Renoveringen har inneburit flera saker. Nya utrymningstrappor har byggts i stället för stegar. Akustiken och arbetsmiljön har förbättras, liksom ventilationen.

Tidigare fanns ingen ventilation i huset. Dessutom har skolan blivit tillgänglighetsanpassat med en hiss på baksidan.

– Det är nog det bästa med renoveringen. Det är viktigt för oss att kunna säga att vi är till för alla. Jag kan tänka mig att vissa elever har valt bort musikskolan för att man inte kan komma in i huset, säger Annika Eriksson.

Huset på Storgatan byggdes i slutet av 1800-talet och under renoveringen har man försökt att eftersträva att likna huset som det såg ut innan.

– Det är ju en del av charmen som försvinner i en renovering, men alla har gjort sitt bästa att beställa material med gammal stil, som dörrar eller lister, säger Annika Eriksson.

Till och med gamla kakelugnar har behållits för att behålla husets charm.

Musikskolan flyttade in i huset 1985, som då hade varit en järnhandel. Man har velat ha till en renovering eller en annan lösning under ett par år.

– Det har diskuterats renovering, utbyggnad, nybyggnad och flytt. Till slut beslutade politikerna om en renovering. Vi är jätteglada att vi får vara kvar, säger rektor Annika Eriksson.

Skolan har undervisning i ett tjugotal instrument, allt från ackordeon till blåsinstrument. Musikskolan annonserar att de gärna vill att man provar på lite mer ovanliga instrument, som fagott, oboe, altfiol eller tuba. Skolan har också dans- och teaterkurser. Cirka 400 elever går på skolan, som har 18 lärare.

Renoveringen gör att undervisningen blir bättre. Lärarna kan variera mellan rummen. Tidigare har skolan inte kunnat ha så många elever i undervisning samtidigt, på grund av allt ljud som har nått ut i andra rum eller lokaler.

– I slagverksrummet har vi ett speciellt tak och ljuddämpat golv. Dörrarna är bättre och släpper inte ut så mycket ljud. Vi har gardiner som sitter på skenor, så att akustiken kan anpassas i rummet beroende på behov, säger Annika Eriksson.

Under renoveringstiden har musikskolan haft tretton olika temporära kurslokaler.

– Det har inneburit mycket spring och vi lärare har haft svårare att hålla kontakt. Det är lättare att utbyta idéer när man sitter under samma tak. Men alla har varit tappra och kämpat, vi har ju också vetat vad som väntar. säger Annika Eriksson

Vecka fyra sätter undervisningen i musikskolan igång efter julens ledighet. Då kommer skolan att ha en invigningsvecka för elever och föräldrar, för att visa upp sin nyrenoverade skola. Utsidan på skolan kommer även att få en ny klädsel, men det kommer göras lite senare.