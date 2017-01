Efterlysning kan ge flera nya bostäder

SVEDALA Svedalahems upprop att få privata fastighetsägare att hyra ut ser ut att kunna generera flera kontrakt.

– Vi har 4-5 intressenter som vi diskuterar vidare med just nu, berättar Svedalahems vd Pehr Carlberg.

För ungefär en månad sedan gick Svedalahem ut och efterlyste extraboenden som kan hyras ut. Under parollen Alla behöver ett hem uppmanade man fastighetsägare med exempelvis vindslägenheter, vinterbonade stugor eller andra kompletta boenden att höra av sig.

Eftersom det är brist på bostäder är syftet att försöka hjälpa olika personer till ett eget boende.

– Vi har fått 15-20 samtal från folk som undrade mer eller hade objekt som de ville hyra ut, berättar Svedalahems vd Pehr Carlberg.

– Flera av objekten är mycket intressanta och jag tror absolut att vi kommer att skriva kontrakt med någon av dem som vi diskuterar vidare med.

En del av dem som hörde av sig kunde Svedalahem avfärda med en gång. Det rörde sig om fastighetsägare som planerade att bygga om och undrade om Svedalahem ville teckna kontrakt med dem.

– De som planerar att bygga något får återkomma när detta är klart. Vi tecknar inga kontrakt i förväg på det sättet.

– Dessutom måste vi ha en hyresgäst som vill flytta in i just den bostaden. Vi hyr inte en bostad om vi inte har en eller flera personer som vill bo i just den bostaden.

De boenden som kan bli aktuella nu är både lägenheter och fristående hus. Många kommuner har gått ut och sökt bostäder till enbart nyanlända personer. Svedalahem har valt att inte binda upp sig enbart till den gruppen. Vem som helst som är i behov av en bostad ska kunna komma ifråga. Det kan förutom nyanlända även gälla ungdomar, personer som separerat med flera.

Svedalahem hoppas att flera personer ska höra av sig. Svedalahem tar hand om allt det praktiska och garanterar att hyran blir betald. Fastighetsägaren kan ångra sig när som helst och uppsägningstiden är tre månader.