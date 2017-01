Dubbelseger inför storpublik

BROTTNING Hemmafavoriterna i Marsvinsholm/Pan vann båda sina matcher i fredagskvällens dubbelarrangemang i Surbrunnsparken i Ystad och bäddade därmed väl för sig inför den sista omgången i elitserien.

– Vi har kvar att möta BK Ore på bortaplan i Vinslöv den 27 januari. Det kan bli tufft, men vi ska bara vinna, sa Patrik Martinsson, tränare i Pan och i går supernöjd lagcoach efter de två segrarna i ett hellyckat arrangemang.

– Om man inte tycker det här var ett bra arrangemang så tycker man inget är bra. Hellyckat. Klockrent. Och vilket tryck.

400 högljudda åskådare fick Ystad Folkets Parks tak att nära nog lyfta sig.

Brottarna bjöd på show på mattan, musik och hejarop inspirerade till stordåd och prisutdelarna Frans och Fredrik Schön, schlagervinnare respektive OS-femma, höjde underhållningsvärdet ytterligare.

Mif/Pan började med att slå Björnekulla med 25-11.

– Med ruskigt tuffa och jämna matcher, påpekade Patrik Martinsson nog så sant.

Miffaren Elias Andersson fick priset som bäste hemmabrottare efter sin seger i 71 kg, där han vann tack vare sist tagna poäng, 1-1 mot Moneim Affane.

Strax före hade Christoffer Svensson vunnit på fall i en tät 66-kilosduell mot Anton Rosén medan Esmatullah Ahmadi förlorat i 59 kg över Björnekullas lånebrottare från Envig, Harry Boström.

Baber Ali vann därefter i 75 kg, Alexander Jersgren i 85 kg och Kalle Persson i 91 kg innan Kristian Farkas kasserade in tungviktssegern på walk over. Förlorade gjorde däremot Daniel Mårtensson i 80 kg, där det stod 6-6 när han fastnade i ett nacksving.

I seriefinalen mot HBK Bergania blev det 23-13.

– När vi såg deras lag förstod vi att vi skulle ha en god chans att vinna, medgav Patrik Martinsson.

Dock kom Mif/Pan direkt under med 1-8 efter att Esmatullah Ahmadi i lättaste klassen fått ge upp på grund av skada och Christoffer Svensson förlorat sin match.

I 71 kg tog Simon Erlandsson plats och vann över rivalen om U23-landslagsplatsen Hassam Omar Ali, 2-1 i poäng. Baber Ali slog därefter Viktor Krasniki och belönades för denna insats med priset som bäste brottare mot Bergania. Att Daniel Mårtensson förlorade i 75 kg spelade till slut ingen roll.

Hemmalaget tog hand om segrarna i de tre tyngsta klasserna. Alexander Jersgren vann sin match på fall, Kalle Persson fick walk over och Sebastian Lönnborn avslutade hela fredagsaftonen med fallseger i tungviktsklassen över Christos Andrenidis.