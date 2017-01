Zlatan fick fart på läxhjälp

MALMÖ 6 000 T-shirtar såldes när fotbollsstjärna Zlatan Ibrahimovic bestämde sig för att stötta den ideella föreningen Drivkraft.

Nu kan föreningen se tillbaka på ett framgångsrikt år när man har tagit emot 2 700 besök på läxhjälpen och nästan 150 elever i Malmö och Helsingborg har haft sin egen mentor under 2016.

– Vi är otroligt glada över att ha fått den här draghjälpen av Zlatan och kunnat stötta så många skolelever i deras utbildning och framtid, säger Jessica Grundström Ahldin, initiativtagare och verksamhetschef i Drivkraft.

Det var i november 2015 som Zlatan kom till Malmö för att spela för Paris Saint-Germain FC vid Champions League-mötet mot Malmö FF.

Då bestämde sig Zlatan Ibrahimovic för att stötta någon organisation som arbetar för ett bättre Malmö. Valet föll på Drivkraft.

– Zlatan beställde en specialdesignad T-shirt som skickades i 7 000 exemplar till oss. Vi sålde sen dem och fick in cirka 600 000 kronor, vilket blev ett lyft för föreningen, som har kunnat utöka sin verksamhet. Än har vi några i XX Large kvar.

Det betydde att föreningen kunde satsa på läxhjälp i fler skolor och ge fler elever en mentor. Dessutom har man utvidgat verksamheten och har även läxhjälp och mentorskap i Helsingborg.

Initiativet till Drivkraft bygger på att man vill ge alla barn samma förutsättningar oavsett var de bor och har för bakgrund.

– Vi tror att det är lättare för våra barn oavsett var de bor att klara av skolan och ta sig vidare ut i livet om man har goda förebilder omkring sig, förklarar Jessica Grundström Ahldin.

Sen starten för fem år sedan har man utvecklat en form med läxläsning en gång i veckan på totalt arton skolor, då flera volontärer finns på plats för att stötta de elever som dyker upp och vill ha hjälp.

Föreningen också och sammanför frivilliga mentorer som regelbundet träffar en elev på en skola och stöttar i allt från utbildningen och aktiviteter till att umgås och prata.

– Det finns många unga som behöver någon som finns där för att hjälpa dem att hitta sin väg. Flera av eleverna har också berättat att de har lyckats få betyg som tar dem in på gymnasiet tack vare att de har en mentor, berättar Jessica Grundström Ahldin.

Drivkraft stöttas både av näringslivet och Malmö stad. Under året har olika förvaltningar gått in med totalt cirka 500 000 kronor och olika företag sponsrar med allt från 10 000 till 100 000 kronor.

– Genom Zlatan-tröjan har fler fått upp ögonen för oss. Just nu diskuterar vi med flera andra kommuner i Skåne om att dra igång liknande stöd.

Sen starten har man också arbetat med att hitta mentorer till en del av föräldrarna, som behöver stör i form av träning av svenska och hjälp i hur man tar sig ut på arbetsmarknaden. Det tredje benen planerar Drivkraft att utveckla ännu mer under 2017.