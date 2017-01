Sarenbrant mot comeback i Lugi

lund I november 2015 var olyckan framme och Lugis Filippa Sarenbrant skadade knät.

I Lugis hemmamatch mot Boden väntas vänsternian göra comeback.

– Filippa har spelat två matcher för vårt division 1-lag Farmen och gjort bra ifrån sig. Vi hoppas att hon kan komma in och avlasta Melissa Petrén till att börja med, säger Lugis tränare Dragan Brljevic.

Lugi har i brist på fler friska vänsternior (även Sara Olofsson är skadad) tvingats slita hårt på Petrén. I och med Sarenbrants comeback får även Petrén vila under matcherna.

– Vi kan kasta in Filippa tio minuter här och där och det tror jag är viktigt både för henne och för Melissa.

I övrigt är det ett skadefritt Lugi som tar emot Boden i Idrottshallen.



– Vi hoppas kunna fortsätta utveckla vårt kontringsspel som vi har jobbat hårt på den senaste tiden. Det har sett riktigt bra ut men kan bli ännu bättre.

Att det blir spel i Idrottshallen verkar Brljevic inte ha något emot, snarare tvärtom.

– Hade jag fått bestämma hade vi alltid spelat där, det är mer känsla med publiken, avslutar Brljevic.