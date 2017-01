Molnen dominerar under helgen

Vädret Efter snö och blåst blir det betydligt svagare vindar och endast någon lokal snöby kan förekomma.

Molnen kommer dock att dominera under hela helgen.

Efter onsdagens snöoväder pekar SMHI:s prognos på betydligt lugnare väder de närmaste dagarna.

Fredagen blir mycket molnig men kan även bjuda på någon solglimt.

– Det blir svaga och måttliga vindar. Temperaturen mitt på dagen kommer att ligga kring nollstrecket, säger jourhavande meteorolog Sandra Andersson på SMHI.

Och lördagens väder fortsätter i ungefär samma anda som fredagen med svaga sydliga eller sydvästliga vindar, men lokalt kan det bli något snöfall.



– Molnen fortsätter dominera på lördagen och det kan komma någon enstaka lokal snöby, som övergår i snöblandat regn, säger Sandra Andersson.

På söndagen blir det fortsatt molnigt men vindarna vänder och det blir kallare luft som kommer in. Någon lokal snöby kan också förekomma.

– Nordostlig vind drar in över Skåne och temperaturen sjunker till strax under nollstrecket, kanske ett par minusgrader, säger Sandra Andersson.