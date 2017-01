Maskerade tjuvar slog till mot Preem

HÖRBY Preem på Ringsjövägen i Hörby fick påhälsning av tjuvar natten mot torsdagen. En polispatrull som befann sig i närheten hörde att larmet tjöt på Preem och när poliserna kom fram fick de syn på två maskerade tjuvar inne i butiken i full färd med att släpa ut paket från postrummet.

Poliserna begärde förstärkning och lyckades fånga en av tjuvarna efter en språngmarsch i centrum.

Polisen tror att tjuvarna var ute efter elektronikvaror, som hade beställts över Internet och väntade på att lämnas ut till kunder i Hörbytrakten.

– Det har varit problem på många håll i regionen med denna typen av stölder, där tjuvar är inne hos postombuden och stjäler paket, men lokalt har det inte förekommit i vårt område tidigare.

– Vi vet inte om det är organiserat, och om det ligger något större bakom det här, eller om det är en enskild händelse, säger kommunpolisen i Hörby och Höör, Niklas Årcén.

Vid ettiden natten mot torsdagen kom en polispatrull körandes genom Hörby och fick höra att inbrottslarmet tjöt på Preem på Ringsjövägen. Poliserna drog sig mot platsen och när de kom fram såg de att larmlampan lyste och att det fanns folk inne i butiken.

– De såg två maskerade män komma in i postrummet på macken och med sig hade de var sin säck, fortsätter Niklas Årcén.

Poliserna gjorde sig redo att ingripa, men innan de hann göra något upptäckte tjuvarna polisbilen och förstod att de var avslöjade och började springa ut från butiken och släppte säckarna.

– De släppte stöldgodset och sprang ut genom en sidodörr och vidare ut på mackens parkering.

Tjuvarna sprang över bron över Hörbyån och fortsatte in på Strömgatan med polisen hack i häl. Flera polispatruller hade nu satts in i jakten på gärningsmännen.

Efter en språngmarsch lyckades poliserna få tag på den ena mannen och kunde gripa honom och föra honom till arresten. Mannen 25 år gammal och hemmahörande i Gävle.

Den andre posttjuven lyckades undkomma trots att han jagades av flera poliser. Han sprang in på Grönegatan och där tappade poliserna kontakten med honom.

Den gripne 25-åringen anhölls senare på natten av jourhavande åklagare och är misstänkt för stöld genom inbrott.

– Det är oklart om de fick något med sig från inbrottet. Tjuvarna släppte båda säckarna när de sprang ut från macken, men vi vet inte om den person som lyckades undkomma hade något mindre gods med sig. Det kommer fram när man gör en inventering av paketen. Merparten av försändelserna i säckarna innehöll varor från olika elektronikföretag, säger Niklas Årcén.

Polisen har gott hopp om att få tag på den andre tjuven också.

– Vi får se hur vi kan jobba vidare med detta. Våra patruller lägger mycket tid i Hörby, är mycket i Hörby och rör sig. Det var jättebra jobbat att de lyckades fånga en av tjuvarna i samband med patrullering på orten.