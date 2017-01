Krogprofil satsar i Fosie

Andreas Pieplow på restaurangen Årstiderna By The Sea i Dockan. Foto: Maria Sammer

Malmö Krogprofilen Andreas Pieplow öpnnar nytt. Krögaren letar sig nu utanför centrum och lunchrestaurangen Pieplows Mat slår upp dörrarna i industriområdet Fosie i utkanten av Malmö.

Under måndagen öppnade Pieplows nya restaurang i Mercedeshuset på Bronsyxegatan i Fosie. Andreas restauranger Plectrum på Comfort Hotel, Årstiderna i Kockska huset, Årstiderna By The Sea och skeppsbron 2 får nu sällskap av en femte krog i Malmöregionen. Lunchrestaurangen Pieplows Mat är öppen för lunch måndag till fredag men kommer också husera många event och privata tillställningar. Menyn är uppbyggd runt svensk husmanskost.

– Vi serverar enkel men vällagad mat till bra pris. Vi tar inga genvägar och använder genomgående fina råvaror.

Mercedes huvudkontor i Dockan ligger i samma byggnad som Andreas restaurang Årstiderna By The Sea och ett tidigare gott samarbete med bilföretaget öppnade upp för möjligheten i Fosie.

– Det är en win-win-situation. Restaurangen har ett etablerat klientel i ett område med 11 000 arbetsplatser. Mercedes och andra företag får i sin tur hit en krögare med profil som drar folk som är intresserade av deras produkter.

Andreas har tidigare inte jobbat med företagsrestauranger och inspireras av Danmarks sätt att arbeta med matkulturen på sina arbetsplatser.

– Jag tror man måste interagera många aspekter på en arbetsplats för att göra den attraktiv. Jag vill erbjuda sunda matalternativ som är bra för personalhälsan. Danskarna är bra på fina kantiner och bra lunchservering. Det ger kortare lunchpauser och bättre teambildning. Här ser jag en jättemöjlighet, säger Andreas.

Pieplows Mat blir ingen sommarrestaurang men Andreas har andra planer. Till sommaren planeras en foodtruck under samma namn som ska ta dem till områden utanför stan.

– Vi har sammanlagt åtta varumärken att jobba med, åtta restauranger varpå fem i Malmö. Vi skulle genom en foodtruck till exempel kunna köra restaurang Plectrums koncept på festival.

Andreas vill även i framtiden jobba vidare med liknande koncept.

– Det är dags för en ny epok i livet. jag är inte 20 längre och är lite trött på innerstan. I framtiden vill jag ha massor av företagsrestauranger. Jag ser ingen begränsning, bara möjligheter.