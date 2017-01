Hus vid Tolånga kyrka förstördes i brand

Tolånga En byggnad som användes som fikarum av kyrkan i Tolånga totalförstördes i en våldsam brand på torsdagsmorgonen.

Inga personer kom dock till skada.

Räddningstjänsten fokuserade på att förhindra spridning till förråd och ladugårdsbyggnaden intill i det tätbebyggda området.

Det var vid 9.20 som larmet inkom till SOS. En brand hade utbrutit i ett hus mittemot Tolånga kyrka.

– Branden upptäcktes av kyrkans personal. När vi anlände var hela huset övertänt. Det fanns inget att göra än att låta det brinna ner under kontrollerade former, sa styrkeledare Claes Jeppsson från räddningstjänsten.

Brandkårer från Sjöbo, Lövestad, Tomelilla, Ystad, och Vollsjö samt räddningsvärn från Esperöd och Klasaröd jobbade intensivt med att för att försöka förhindra att elden skulle sprida sig till en intilliggande förrådsbyggnad några meter från ett ladugårdsbyggnaden och ett bostadshus.

– Förrådet kommer att klara sig, men man kommer att behöva byta panel, sa Claes Jeppsson.

Strax före klockan 11 var branden under kontroll och räddningstjänsten började avveckla sin styrkor. Ett räddningsvärn stannade dock kvar under dagen för att kontrollera att branden inte skulle blossa upp igen.

Vad som orsakat branden är ännu oklart. Inga personer befann sig i byggnaden när branden utbröt.

En vaktmästare upptäckte branden och ska ha gått in i huset för att försöka stoppa den. Han undersöktes av ambulanspersonal, men ska inte ha fått några skador.

På plats fanns flera personer som observerade branden på håll.

– Gården tillhör släktingar till mig och jag har varit här mycket som barn och när jag fick beskedet på jobbet åkte jag hit direkt, sa Ida Hellwig.

I huset fanns flera ägodelar som tillhörde henne och hennes syskon.

– Vi hade nyligen kört hit leksaker och lite möbler som vi inte hade plats för. Det är minnen som nu brinner upp …

– Sakerna betyder mycket. Men nu är jag mest glad för att min pappa som jobbar här inte kom till skada.

Kyrkoherden Christina Roeser fick beskedet om branden när hon var på väg till kyrkan.

– Det är jättetragiskt det som hänt. Men jag är glad att det inte blev värre.

Mitt under släckningsarbetet anlände gäster till kyrkan som skulle till en begravning.

– På grund av all rök valde vi att flytta den till en kyrka i närheten i stället.