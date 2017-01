Brutal maktkamp i nya thrillerserien

SVT:s nya thrillerserie Innan vi dör handlar om starka familjeband och en brutal maktkamp i undre världen. Adam Pålsson spelar en av huvudrollerna, som Christian som blir djupt insyltad i grov kriminell verksamhet.

– När jag läste manus hade jag konstant handsvett. Det här projektet hade jag längtat efter hela mitt liv, säger han.

Fakta: Innan vi dör Manuset är skrivet av Niklas Rockström och Wilhelm Behrman.

Producenter är Maria Nordenberg (som tidigare producerat serier som Torka aldrig tårar utan handskar och Fröken Frimans krig) och Fredrik Heinig (Gentlemen & Gangsters och Den allvarsamma leken).

Inledande avsnitt har regisserats av Simon Kaijser (Torka aldrig tårar utan handskar).

I övriga roller syns bland annat Magnus Krepper, Sofia Ledarp och Sandra Redlaff, skådespelerskan som har vuxit upp i Kristianstad.

Första avsnittet sänds i SVT1 den 15 januari 2017. Adam Pålsson om …

… sin relation till thrillers: – Jag minns när jag såg Tusenbröder, då var jag kanske tolv-tretton. Speciellt andra säsongen tyckte jag var så djävla spännande och där någonstans väcktes en längtan i mig att ”tänk om jag skulle få göra nåt liknande”. Nu har jag äntligen fått chansen.

… hur han väljer roller: – Jag har lovat mig själv att aldrig mer tacka ja till en roll om det inte potentiellt är det sista jag gör. Så jag ställer mig frågan: är det här en roll som kan bli det sista jag gör? Om jag svarar nej på den frågan tackar jag nej.

… hur inspelningen av Innan vi dör skilde sig från inspelningen av Bron, där han spelade psykopat och mördare i säsong 3: – I Bron var jag en pjäs i ett stort schackbräde, där fick jag komma in och anpassa mig, vilket var en fantastisk uppgift i en sådan succé och en sådan rik produktion, men här har jag en mycket större roll och här är jag med och sätter tonen. Jag är mer medskapande i någon mening. Marie Richardson om …

… hur hon förberedde sig för rollen som Hanna Svensson: – På två plan. Det ena är träning med experter på att skjuta, hur man söker av med vapen i hand och agerar som polis. Det andra genom att läsa manus framlänges och baklänges och älta det med kollegor för att förstå karaktären.

… varför man ska välja Innan vi dör framför andra serier: – Den skiljer sig från många serier där det bara är anonyma främmande offer. Här är det en kollega som försvunnit och både jag och min son är djupt indragna i historien. Den har en egen ton, är mer oförutsägbar, upplever jag. Och visst innehåller den action och slagsmålsscener men allt sådant är underordnat huvudberättelsen.

Innan vi dör är en storsatsning från SVT, i samarbete med tyska ZDF. Serien, som börjar sändas den 15 januari och som består av tio timslånga avsnitt, kretsar kring den tuffa men också väldigt moraliska polisen Hanna Svensson.

Av okänd anledning har hon kommit på obestånd i polishuset – hon får inte längre arbeta med organiserad brottslighet utan har istället flyttats till ekobrottsroteln. Hon har också en minst sagt ansträngd relation till sin son, som hon satt dit för narkotikabrott.

När hennes tidigare kollega, och älskare, som driver en utredning om ett kriminellt mc-gäng, kidnappas får hon tillfälligt återvända till sin gamla avdelning för att hjälpa till att återfinna honom.

Läs recension: Adrenalinhöjande och stark början

Hanna Svensson spelas av Marie Richardson, som föll direkt för manuset.

– Det är en jättespännande plot, manuset var en bladvändare och jag tänkte hela tiden, hur fan ska det gå! Och Hanna är en roll man inte ser så ofta – en kvinna som är 55+, som karriären har gått ner för och som har en dålig relation till sin son. Det var fruktansvärt roligt att få göra det här, för Hanna får vara med om så mycket – både psykisk spänning och fysisk ansträngning, säger hon.

Adam Pålsson spelar hennes son Christian. Sedan han avtjänat ett fängelsestraff för att ha langat knark jobbar han nu som diskare på en restaurang som drivs av familjen Mimica. Han beskriver rollen och serien som ett drömprojekt.

– Det är en otroligt stark och rik berättelse. Det är på liv och död, verkligen. Christian ger sig ut på en helvetesvandring och tvingas ner i den här mörka berättelsen, där det inte finns någon återvändo och varje handling som är tänkt att föra honom ut ur det här tvingar honom bara djupare ner, förklarar han.

Han konstaterar att hans roll var enormt rolig att göra och samtidigt både krävande och stimulerande. Inte minst för att serien är tio timmar lång.

– Gör man kortare saker, en långfilm eller liknande har man ofta ganska god överblick – man har ett antal färger på paletten som man ska använda i olika scener. Här krävs det så många nyanser av svart och grått och brunt, och även lite ljusare kulörer. Det är ett maratonlopp verkligen. Men det är det här alla skådespelare, i alla fall jag, längtar efter. Att få gestalta de här situationerna där allt ställs på sin spets.

Adam Pålsson och Marie Rickardson har spelat ihop förut, i Torka aldrig tårar… var hon hans svärmor och på Dramaten har de spelat mor och son i pjäsen Johanna. Att de kände varandra innan var en fördel, säger Adam Pålsson, inte minst för att deras relation i Innan vi dör är så infekterad.

– Vi har en frostig, för att inte säga genomfrusen, relation, men berättelsen tvingar oss in i en historia där våra öden sammantvinnas och vi tvingas konfronteras. Många gånger var det oerhört affekterat och det hoppas jag man kan se i serien. Men ibland fick vi ringa och messa varandra på kvällarna och säga, ”jag hoppas du mår bra och att jag inte tog i för hårt”. För det var rätt jobbigt, säger Adam Pålsson.

En tredje stor roll i serien gör Alexej Manvelov, som tidigare synts i mindre roller i bland annat Beck- och Arne Dahl-filmer. Han spelar Davor Mimica, överhuvud i familjen som driver den restaurang där Christian arbetar.

– Han är en väldigt driven och ambitiös person som vill väldigt mycket, men han är också narcissistisk, hänsynslös och manipulativ och gör vad som helst för att nå dit han vill, säger Alexej Manvelov.

Det här är det absolut största Alexej Manvelov gjort hittills i karriären och han hoppas insatsen ska leda till fler roller.

– Jag hoppas främst att regissörer ser det här och ger mig mer jobb, att serien får en publik och att den blir påverkad av serien och av min insats på ett sätt som jag menat. Men att bli känd? Jag vågar inte riktigt tänka på det för jag vet inte vad jag ska göra av det om det händer, säger han och skrattar. Jag vill jobba med människor jag ser upp till och jag hoppas att serien ska generera fler sådana tillfällen för mig.

Det görs många bra tv-serier just nu. Varför ska man se just Innan vi dör?

– Det är en gammal genre, men vi har verkligen gjort något nytt och spännande med det här. Och just vad gäller min karaktär är han den första i sitt slag i svensk tv-historia. Det är en väldigt spännande serie och man kommer vilja ha nästa avsnitt direkt, säger Alexej Manvelov.

