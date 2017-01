Sjöbotjej klar för Gothenburg Horse Show

RIDSPORT Två tolvåriga tjejer från det sydostskånska idrottshörnet, Alva Eghall från Sjöbo och Bella Lindgren från Brantevik, är klara för Gothenburg Horse Show i Scandinavium, där de den 22 februari kommer att rida semifinal i klassen Sverigeponnyn.

Gothenburg Horse Show, som i år äger rum den 21-26 februari i Scandinavium i Göteborg, räknas som en av världens största inomhustävlingar för ridsport.

Här visar inte bara världens stjärnor upp sig, utan här får även ridsportens unga framtidshopp chansen att tävla.

Sverigeponnyn, Gothenburg Horse Shows storsatsning på ponnyhoppning för unga ryttare mellan 12-18 år, ersätter i år den tidigare GP-ponnyn. Nytt för i år är att tävlingen är rikstäckande och att det arrangeras kvaltävlingar i alla de sex ridsportregionerna under januari och februari. De fem bästa från varje kval tar sig vidare till semifinal i Scandinavium onsdagen den 22 februari under Gothenburg Horse Show. De tio bästa ryttarna härifrån, av de totalt 30 som kvalat in, går sedan till finalen, vilken avgörs lördagen den 25 februari.

I lördags, den 7 januari, arrangerades i Helsingborg den första av totalt sex kvaltävlingar i januari och februari. Två av de fem platserna till semifinalen i Göteborg den 22 februari erövrades av Bella Lidgren och Alva Eghall.

Bella Lidgren, från Brantevik och tävlande för Österlens Ridklubb, kom på första plats i kvalet i Helsingborg och gjorde det på sin ponny Chapmans Lupo. I en presslease står det att läsa att Bella bara ridit Chapmans Lupo sedan i somras, men hon beskriver honom som en lugn häst som tycker att det är roligt att tävla. Bella ser fram emot att rida i Scandinavium och tycker det är jätteroligt att hon har tagit sig dit.

Alva Eghall, som bor i Höör i Sjöbo kommun och tävlar för Öveds Jakt- och Fältrittklubb, blev femma i kvalet på hästen Brännornas Myra.

– Det känns väldigt roligt att ha gått vidare. Nu ska jag ladda inför semifinalen i Göteborg och träna lite extra på det som behövs förbättras, säger Alva.

I kvalet var det nervöst in i det sista, men tack vare femteplatsen är nu platsen i Göteborg säkrad. Och väl där ställs siktet högt:

– Det är klart att hon siktar mot finalen. Hon har lika bra chans som alla de andra. Men allt måste klaffa. Det gäller att ha en bra dag, påstår Christina Eghall, Alvas mamma.