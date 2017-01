Fast med 2,7 milj – får skattetillägg

MALMÖ När den 24-årige Malmöbon kontrollerades av polis hade han en stor summa euro med sig. Totalt handlade det om motsvarande 2,7 miljoner kronor.

Nu höjer Skatteverket mannens inkomst med motsvarande summa. Och han ska utöver skatt på pengarna även betala skattetillägg.

Det var i slutet av maj i år som 24-åringen anlände med färjan från Polen till Ystad. Och snabbt konstaterades att han hade över 288 200 euro på sig.

Polisen höll förhör med mannen och hans far.

Enligt Skatteverkets granskning har mannen redovisat låga inkomster. Detta trots den stora summan med pengar. Och att han under året köpt och sålt en bostadsrätt.

Polisen ansåg att 24-åringen inte kunde redovisa vad det var för pengar. Och den stora summan kontanter togs i beslag.

Skatteverket kopplades in och krävde handlingar där pengaflödet kunde visas.

Mannen har bland annat redovisat köp och försäljning av en bostadsrätt i Fosie.

Och Skatteverket ville även veta hur mannen finansierat köpet och hur han sedan fick betalt när han sålde den.

24-åringen yrkade avdrag med 235 000 kronor för förbättringsutgifter och med 25 6000 kronor för utgifter kring försäljningen.

Men även här saknade myndigheten underlag.

I ett svar till myndigheten uppger mannen att de beslagtagna pengarna inte tillhör honom utan hans far och faderns företag. Pengarna har, enligt mannen, kommit från ett arv från Irak.

En del av pengarna eller över 746 000 kronor ska, enligt sonen, också ha gällt en försäljning av kläder till Polen. Och där han hämtade pengarna direkt av de utländska bolagen.

24-åringen uppger vidare att han själv inte har haft några större utgifter under året.

Han hänvisar till att han bor hos sin far och inte har någon bil.

Dessutom ska han ha haft haft spelvinster på cirka 9 000 kronor under 2015.

Mannen har haft aktivitetsstöd med drygt 9 500 kronor i oktober och november.

Men Skatteverket tror inte på mannens förklaring att han och hans far förvarat så mycket kontanter utomlands.

Och att han sedan åkt iväg för att hämta dem. Man anser också att det saknas underlag för att 24-åringen ska ha fått en kvarts miljon av sin far för renovering av sin lägenhet.

Så istället för det begärda avdraget på 235 000 kronor ökar myndigheten nu mannens vinst från försäljningen av bostadsrätten. Och man tror inte heller att 24-åringen lever på existensminimum.