Cupgeneralen nöjd med årets tävling

Cupgeneral Jonny Persson i Kyrkheddinge IF är nöjd med att man beslöt spela Bråhögscupen i hemmahallen trots allt. Han tackar också alla föräldrar som ställt upp. ARKIVBILD

STAFFANSTORP Det vara bara den första kvällen under Bråhögscupen som det blev bråk och krävdes polisingripande.

I övrigt genomfördes tävlingarna lugnt och bra och arrangören Kyrkheddinge IF är nöjd.

– Vi tog rätt beslut när vi valde att stanna i Bråhögs-hallen som är vår hemmaplan, säger cupgeneral Jonny Persson i Kyrkheddinge IF.

Allt bråk och stök som förekommit i och kring Bråhögshallen gjorde att föreningen efter kontakt med kommunen först funderade på att flytta sin årliga fotbollscup till Uppåkrahallen.

Men så blev det inte och nu är Jonny Persson nöjd med det beslutet.

– Kommunen hade hög närvaro här, det fanns väktare och många vuxna i rörelse i och kring hallen hela tiden vilket gjorde att alla kände sig trygga.

– Det gick som vi hoppades. Folk utifrån kom och sade att de tyckte det kändes bra att det fanns väktare närvarande.

Enda incidenten inträffade den första speldagen, på onsdagskvällen.

– Det var några killar som skulle visa sig på styva linan och inte följde väktarnas uppmaningar. Det blev lite rabalder men väktare och tillkallad polis ordnade upp det.

Händelsen bekräftas av kommunpolis Christer Stålhandske.

– Väktare gick in och polis kallades dit. Det blev en anmälan och utredning om våld mot tjänsteman pågår nu, säger Christer Stålhandske.

Även han är nöjd med att övriga speldagar förflöt lugnt.

– Mycket glädjande. Vi har haft polisiär närvaro men det var lugnt i övrigt och det är vi mycket nöjda med. Vi ska sätta oss ner med Kyrkheddinge IF och kommunen inom kort också och summera arrangemanget.

Själva cupspelet var som vanligt rafflande, även om nya regler, där de som är 12 år och yngre inte får spela slutspel, kanske tummade lite på spänningen för dem, menar Jonny Persson.

– Det blir inte samma tävlingsnerv då.

I de klasser som spelade slutspel blev slutresultatet följande: Oldboys seger för Rosengård FF. Juniorer seger för IFK Trelleborg, pojkar 02 seger för Kyrkheddinge IF och pojkar 04 seger för Linero IF.