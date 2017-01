Väder Nu faller snön över Skåne och SMHI varnar för en blåsig eftermiddag.

Under förmiddagen började snön fall över Skånes västkust där SMHI varnat för busväder under dagen.

Enligt SMHI kommer ett område med blötsnö att passera Skåne och övergår till regn senare under eftermiddagen.

Snöfallet kommer i kombination med byar med regn och det kan bli rejält blåsigt med mycket hårda sydliga vindbyar.

Sent under eftermiddagen väntas vinden vrida mot sydväst och avtar sedan allt mer.

