SMHI varnar för snökaos

Väder I morgon väntas besvärligt väder med både snö och blåst. Det kan komma ända upp till tio centimeter snö.

SMHI varnar även för mycket hårda sydliga eller sydvästliga vindbyar cirka 21 m/s.

Ett omfattande nederbördsområde drar på förmiddagen in västerifrån, vid kusten mest regn men inåt land snö eller blötsnö och det kan komma mellan 5 och 10 cm.

Även vinden tilltar i morgon med hårda eller mycket hårda sydliga eller sydvästliga vindbyar.

– SMHI varnar för mycket hårda vindar och snöfall i hela Skåne som drar in under förmiddagen. Snöfallet övergår senare under dagen till blötsnö då temperaturen stiger något. Framåt eftermiddagen avtar vinden också, säger jourhavande meteorolog Marie Staerk på SMHI.